Чим харчуватися, щоб зміцнити кістки і підрости?

Зростання людини багато в чому визначають гени, але отримання достатньої кількості поживних речовин не менш важливо для розвитку скелета.

На відміну від дітей, доросла людина навряд чи зможе, поліпшивши раціон, збільшити зростання. Однак щоб зберегти його, необхідно піклуватися про здоров'я кісток, суглобів і м'язів.

Неправильне харчування сприяє погіршенню їх стану, може привести до розвитку небезпечних хвороб.

Живильні речовини

В розвитку і функціонуванні тіла важливу роль відіграють білки. Будь-який з них організм може синтезувати самостійно. Але ось амінокислоти - «цеглини» для будівництва молекул - надходять в основному, а деякі виключно з їжею. Ряд амінокислот синтезує мікробіом - заселяють кишечник мікроорганізми. Збагачуючи меню пробіотиками (корисними бактеріями) і пребіотиками (потрібними їм продуктами), ми забезпечуємо «сировиною» нашу «біофабрику» з виробництва амінокислот.

Крім білків скелет потребує кальцію, магнію, фосфору, вітаміні D. Ось деякі продукти харчування, що містять перераховані (і інші) з'єднання і елементи, вплив яких на розвиток і здоров'я кісток підтверджено науковими дослідженнями.

Квасоля та інші бобові - відмінне джерело білка.

Як показали вчені з Бостона, від рівня споживання білка в ранньому дитинстві залежить тривалість періоду зростання і розвиток м'язів під час статевого дозрівання хлопчиків. Квасоля також багата залізом і вітамінами групи В. Вони захищають організм від анемії. Дослідники з Індії продемонстрували, що остання може уповільнити зростання дітей.

Курка

При високому загальному вмісті білків, куряче м'ясо багате критично важливим для зростання дітей в перші три роки життя вітаміном В12 і таурином - амінокислотою, яка регулює формування і зростання кісток.

Мигдаль

З дефіцитом вітаміну Е пов'язаний розвиток анемії і затримка росту. Цей жиророзчинний вітамін міститься в мигдалі. В Університеті Торонто виявили, що його вживання пригнічує утворення остеокластів - клітин, що руйнують кісткову тканину.

Листові овочі

Всі види листової зелені багаті кальцієм, залізом, магнієм, калієм, вітамінами С і К. Від останнього залежить засвоєння кальцію кістками.

Вітамін Д захищає від остеопорозу, підтримує зростання і запобігає кальцифікації судин.

Яйця

Курячі яйця - своєрідний еталон вмісту білка. Але ще вони багаті «сонячним» вітаміном D, якого так не вистачає людям в холодну пору. Без нього погіршується засвоєння кальцію кістками, вони втрачають мінеральну щільність, не оновлюються і не ростуть.

Дослідження Університету Вашингтона показало, що регулярне вживання яєць дітьми пов'язано з більш швидким зростанням.

Лосось Лосось і інша жирна риба - теж хороше джерело вітаміну D.

Крім того, риб'ячий жир складається з кислот омега-3. Вони, як з'ясували дослідники з Університету Гранади, активізують метаболізм кісток і збільшують їх зростання.

Молоко

Молоко - дуже корисний для здоров'я кісток напій. Серед інших поживних речовин в ньому містяться білки, кальцій, фосфор і магній. На думку вчених з Копенгагенського університету, молоко може стимулювати зростання дітей, сприяти нарощуванню м'язової маси.

Кисломолочні продукти корисні також тим, що містять пробіотики, які зміцнюють кишковий мікробіом корисними бактеріями.

Огляд досліджень, виконаний в Абердинском університеті, підтвердив позитивний вплив пробіотиків на зростання дітей.

Доброго здоров'я!