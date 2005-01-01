Соціальний інтелект: як навчитися спілкуватися з людьми приємно і вигідно

Поширені в наш час соцмережі і месенджери не в силах вирішити багато наших завдань, які вимагають живого людського спілкування. Але вихід є.

Багато з нас, трапляється, потрапляють в таку ситуацію, де не розуміємо, як потрапити в правильну "хвилю" спілкування. Це може бути і нова компанія, де свої усталені звички спілкування, і звичайний продавець в магазині (або чиновник в ЖЕКу), і навіть нерозуміння з боку начальника або підлеглого. А спілкування молодих і більш дорослих людей і раніше частенько закінчувалося нерозумінням, а в нинішніх реаліях соцмереж - і поготів. Здавалося б - ми ж не дурні, а тут бац - і помилка в бесіді. І з боку співрозмовника, якщо ми не "налаштовані" на нього, в результаті можна отримати негатив. Є такі люди, які, як здається з боку, з легкістю знаходять підхід до будь-якого - і спілкуватися з ними суцільне задоволення. Насправді, такі навички може прокачати кожен.

молоді важче

Якщо ви дивилися "Теорію великого вибуху", то вас навряд чи залишив байдужим один з головних героїв серіалу Шелдон Купер. Звичайно, там всі дійові особи - ті ще красені, але Купер - прямо-таки хрестоматійний приклад того, як у людини з дуже високим IQ здатність до взаємодії в суспільстві прагне до нуля.

Цікаво, що серед сьогоднішніх молодих людей такі "Купер" в самих різних проявах - далеко не рідкість. Велика частина смішних ситуацій в "Теорії великого вибуху" побудована на відсутності у Шелдона елементарних соціальних навичок. Він позбавлений почуття гумору, чуйності, співпереживання, він навіть не намагається показати, що йому хоч скільки-небудь цікава думка співрозмовника, але при цьому Купер має гіпертрофовану зарозумілість. Але якщо на екрані історії про такого героя виглядають досить весело, то в реальному житті це зовсім не смішно.

Ні для кого не секрет, що різні покоління досить серйозно відрізняються одне від іншого. У порівнянні з попередніми поколіннями мілленіали (відповідно до класифікації дослідного центру Pew, це люди, які народилися приблизно з 1981 по 1996 рік) і зумер (народжені в 1997-2012-м) - люди більш освічені, вони довше вчаться і пізніше виходять на ринок праці. Вони звикли не тільки до ідеологічної, культурної та споживчої різноманітності, але і до тотальної діджіталізаціі: покоління Z взагалі не знає світу без інтернету і соцмереж. У той же час нинішнім молодим людям все складніше спілкуватися не в листуванні: бесіда з незнайомою людиною для них є неабияким стресом, а телефонний дзвінок без попередження сприймається як грубе вторгнення в особистий простір. Словом, соціальні навички залишають бажати кращого, і карантинні заходи вкупі з соціальним дистанціювання тільки погіршують ситуацію.

Подивіться на сучасних дітей і підлітків: телефони є у всіх, а ось телефонних номерів Ваших друзів цілком може і не бути.

- Хто зараз телефонує? - дивується моя 12-річна племінниця. - Хіба що бабуся мені дзвонить. Це ж минуле століття! Всі мої друзі є в Інстаграм або в телеграм, якщо мені щось потрібно - я напишу їм туди.

Спілкування - не найсильніший коник Шелдона Купера. Кадр із серіалу "Теорія великого вибуху".

Ось вам і еволюція!

Я пам'ятаю часи (в 70-х), коли гості приходили до нас додому не просто без дзвінка, а навіть без дзвінка в двері! І це в Києві. Просто смикали за ручку (двері завжди були відчинені) і заходили.

У 80-ті, тим більше в 90-ті, двері вже замикали, але до нас як і раніше приходили без дзвінка. Причому і до батьків, і до нас з братом.

Потім стали дзвонити і попереджати про прихід.

Потім - дзвонити і запитувати дозволу: мовляв, чи можна прийти?

А тепер ми дійшли до того, що вже і зателефонувати без попередження можна далеко не кожному.

Цікаво, що те, що виглядає в очах більш дорослої людини абсолютно нормальним - зателефонувати знайомому чи зайти в гості - для багатьох молодих людей абсолютно неприйнятно. Та й, хочеш не хочеш, молодим теж потрібно було оволодіти цим умінням - ще так багато установ в країні, куди в месенджер не напишеш - або телефонуй, або йди ногами, спілкуйся особисто. А з незвички це не те що складно - нереально.

І якщо ми не навчимося знаходити спільну мову, то це може бути чревате серйозними конфліктами, не кажучи вже про те, що свої вигоди ми точно втратимо. І ось знаходити таки спільну мову, розуміти, чого хоче (і як) співрозмовник, як правильно вести себе в тому чи іншому колективі і допоможе соціальний інтелект.

Суть соціального інтелекту (SI) зрозуміла з його назви. Це сукупність здібностей, що визначає успішність соціальної взаємодії і включає в себе здатність розуміти поведінку іншої людини, свою власну поведінку, а також вміння діяти відповідно до ситуації.

Соціальний інтелект часто пов'язують або навіть плутають з емоційним інтелектом, але це різні поняття. У той час як емоційний інтелект перетинається з почуттями та емоціями, соціальний - з комунікабельністю. Хоча і в тому, і в іншому випадку багато залежить від емпатії - здатності переживати емоції іншої людини.

Термін "соціальний інтелект" сто років тому ввів в обіг американський психолог Едвард Лі Торндайк.

"Соціальний інтелект яскраво проявляється в дитячій, на ігровому майданчику, в бараках, на фабриках і в торгових залах, але уникає стандартизованої, формальної обстановки лабораторій", - писав він у 1920 році.

Торндайк протиставляв соціальний інтелект іншим видам інтелекту: абстрактному, завдяки якому ми розуміємо і аналізуємо ідеї, і технічного, завдяки якому ми розбираємося з конкретними об'єктами. Психолог вважав соціальний інтелект "здатністю розуміти чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток і правильно поводитися з ними". Саме Торндайк зазначив, що для кар'єрного успіху недостатньо одних знань - потрібні і інші навички, які допоможуть взаємодіяти з людьми: "Кращий механік заводу може потерпіти невдачу як бригадир через нестачу соціального інтелекту".

Соціальний інтелект відповідає за вміння слухати співрозмовника, розуміти суть сказаного і підтримувати розмову з будь-якими людьми. Люди з високим рівнем SI прекрасно показують себе в суперечках: вони чують і аналізують чужу думку, а не намагаються нав'язати свою точку зору або, тим більше, самоствердитися за рахунок співрозмовника.

Людей, у яких погано розвинені навички соціального інтелекту, легко розпізнати. Вони бояться потрапити в незручну ситуацію і здатися безглуздими, а будь-який спір або невелике протиріччя можуть легко перетворити в серйозний конфлікт. Крім того, люди, позбавлені SI, часто поводяться антисоціально - брешуть, брешуть, шкодять іншим людям, порушують закон. Людина з низьким рівнем соціального інтелекту здатна зіпсувати навіть саму сприятливу ситуацію, налаштувати проти себе потрібних і важливих людей, причому не заради якоїсь високої мети, а просто тому, що думає не мозком, а інстинктами.

Як прокачати інтелект

Експерти кадрового порталу впевнені, що прокачати соціальний інтелект може кожен, і навіть назвали кілька ефективних способів такого прокачування.

1. Спостерігати за іншими: що вони роблять, кажуть, яка мета їх дій тощо. Для цього не потрібно витрачати на спостереження весь свій вільний час, досить під час поїздки в метро або в маршрутці відірватися від смартфона і поспостерігати за декількома людьми навколо. Уявіть, куди вони їдуть, подумайте, які думки у них зараз, спробуйте по їх міміці (навіть якщо зараз через маски видно тільки очі) прочитати емоції.

2. Активно слухайте. Чи не витати в хмарах під час бесіди, а прислухайтеся до кожного сказаного слова, стежте за ниткою бесіди, уточнюйте, що не зрозуміли відразу. Так ви не тільки засвоїте, що вам хотів сказати співрозмовник, але і, можливо, почерпнете потрібні фрази й інтонації, які допомагають краще донести свою думку.

3. Спостерігайте за жестами та мімікою співрозмовника. Сучасна людина - істота досить потайлива, тому для того, щоб краще розбиратися в тому, що вона відчуває і думає, непогано навчитися читати "мову тіла". Тим більше що в Мережі є маса літератури на цю тему.

4. Підвищити соціальний інтелект допоможуть і виступи перед аудиторією. Це може бути що завгодно - від лекції для початківців фахівців до тосту на сімейному святі. Це може стати навіть своєрідним тестом: якщо для вас проблема сказати кілька фраз, коли ви знаходитесь в центрі уваги, значить, у вас точно проблеми з SI.

5. Грайте в настільні ігри - в "Мафію", "Монополію", покер. Це прекрасний спосіб прокачування соціального інтелекту, адже за пару годин гри ви отримаєте цілий набір соціальних навичок з читання емоцій! І це не кажучи про гарний настрій. Так що дочекайтеся закінчення карантину і збирайте друзів на "прокачку" - зайвим це ні для кого не буде.