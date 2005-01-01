Жіночі бомбери

Бомбери жіночі - це ультрамодна жіноча коротка курточка на широкій трикотажній резинці знизу і низьким коміром-стійкою. Спочатку їх виготовляли з щільних тканин в спортивному і мілітарі стилях. Сьогодні популярні непоєднувані на перший погляд зі спортивним стилем атласні тканини яскравих кольорів або з натуралістичним 3D-принтом.

Ось уже який сезон в повсякденний міський стиль входять спортивні елементи у вигляді аксесуарів, взуття, а також всіляких кофт і курток. Парка жіноча або новомодний бомбер стали повсякденним одягом, яким вже нікого не здивуєш. Слідуючи останнім модним тенденціям, дизайнери створили колекцію жіночих легких курток:

оригінальні бомбери з атласної тканини;

молодіжні кофти, декоровані блискучими паєтками;

вироби в різних стилях;

утеплені бомбери з теплою підкладкою.

В асортименті сучасних інтернет-магазинів представлений одяг не тільки закордонних, но і власніх брендів, а також моделі інших популярних українських виробників. Це продукція відмінної якості, яка ідеально сидить по фігурі і добре носиться.

З чим можна носити бомбер?

Незважаючи на мілітарний і спортивний дух бомберів, стилісти рекомендують дівчатам поєднувати їх з різними варіантами одягу. Для молодіжного міського стилю характерні прості форми, м'які і комфортні тканини. Можна доповнити кофту яскравими кросівками і простими джинсами. Якщо ви хочете додати трішки «casual» і більше елегантності, то замініть джинси на вільні штани, а кросівки – на м'які туфлі або сліпони.

Атласні бомбери і яскраві кофти, прикрашені паєтками, цікаво виглядають на дівчатах в поєднанні з легкими сукнями з повітряних і струмуючих тканин. Такий комплект виглядає нетривіально і романтично. Жінки, які одягаються в стилі міського шику, легко поєднують елегантні атласні бомбери з жіночними коктейльними сукнями, комбінезонами або широкими брюками-кюлотамі. Доповнити такий образ варто м'якими туфлями-Лофери, босоніжками або Мюлі на середньому каблуці.

Особливості та переваги жіночих бомберів

Жіночі бомбери по своєму дизайну і практичним властивостям ідеально гармоніюють з будь-яким спортивним стилем. Завдяки вільному крою, виріб не обмежує руху і дарує відчуття комфорту в будь-яку погоду. Характерним елементом класичного бомбера є резинка, однак, віддалені від спортивного способу моделі, не завжди доповнюються подібними деталями.

Бомбери відмінно підходять для створення повсякденних і спортивних образів, а любителі експериментів можуть включити їх в офісний гардероб. Такі куртки можна одягати поверх ділових костюмів, комбінуючи їх з елегантними туфлями човниками. Подовжений фасон можна поєднувати з вузькими джинсами і взуттям на низькому ходу.

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