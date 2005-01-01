Преимущества IPTV и правила выбора провайдера

Существуют разные технологии, обеспечивающие трансляцию телевизионного сигнала. Распространение интернета в последние годы и постепенный отход от аналогового ТВ-вещания оставляет свой след в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. В связи с развитием технологий все больше компаний в последнее время предлагают пользователям цифровое ТВ. В этой статье разберем основные преимущества интерактивного телевидения и дадим рекомендации по выбору провайдера.

В чем отличительные особенности технологии

IPTV представляет собой протокол интернет-ТВ, подразумевающий использование общепринятого стандарта для транслирования потокового телевизионного импульса. Передача изображения осуществляется по сети. Данная услуга предлагается сегодня все чаще, но не все компании гарантируют высокое качество сигнала. Подключить IPTV в it-tv.org – значит получить стабильное подключение и большие возможности за приемлемую цену.

Можно выделить четыре основных технологии подключения ТВ:

кабельная – проводное соединение;

спутниковая – прием сигналов осуществляется через тарелку;

аналоговая – используется антенный модуль;

интерактивная.

В последнем случае также требуется кабель, но не коаксиальный провод, а витая пара. Ethernet-подключение используется для выхода в Сеть и является одним из наиболее стабильных и качественных вариантов. Многие провайдеры предоставляют комплексные услуги интернет+телевидение в одном пакете.

Нужно учитывать, что практически во всех ТВ, выпущенных после 2013 года, есть возможность выхода в Сеть. Встроенный тюнер позволяет сразу после подключения Ethernet-провода использовать веб-сервисы. Если ресивер внешний, может потребоваться установка специального приложения от провайдера. Аналогичные требования предъявляются к домашним компьютерам. Смартфоны могут подключаться к ТВ через беспроводной канал Wi-Fi, однако на телефон необходимо заранее установить соответствующее приложение для управления техникой.

Основные преимущества IPTV

Интерактивное телевидение характеризуется следующими достоинствами:

Возможность отладки просмотра. Если вы не попадаете на показ интересующего фильма, шоу или программы, сможете просмотреть контент даже после того, как эфир закончится. IPTV-приставки позволяют записывать все, что идет по ТВ, а видеоролики сохраняются в памяти. В зависимости от ресивера, можно настроить время хранения контента. Отложенная запись. Вы можете настроить сохранение определенной передачи в одно нажатие кнопкой. Причем можно записать не всю программу, а только ее часть. Возможность включения паузы в онлайн-режиме. Если нужно срочно отойти от телевизора, IPTV-приставка позволяет остановить просмотр фильма. Так вы не пропустите самое интересное. Поиск. Все передачи и фильмы хранятся в отдельных папках. Абоненту предоставляется возможность поиска по каталогу. Родительский контроль. С помощью интерактивного телевидения вы сможете контролировать контент, который смотрят ваши дети. Система позволяет выставить ограничения для отдельных ТВ-каналов или программ в соответствии с возрастом ребенка. Обратная связь. Пользователь может оставить отзыв о кинокартине или ТВ-передаче на соответствующем сайте, не отрываясь от телевизора. Социальные сети. Большинство приставок предлагают возможность просмотра лент новостей в социальных сетях. Удобство. Все ТВ-каналы разделены по определенным критериям, поэтому найти интересующую передачу не составит труда. Удобный и понятный интерфейс позволит разобраться со всеми функциями даже неопытному пользователю.

Многие телекоммуникационные компании предлагают различные видео-сервисы для своих абонентов. Их особенность в том, что в них представлены не только новинки, но и старые кинокартины, ставшие классикой.

Особенности выбора провайдера

Что нужно учитывать при выборе компании, которая будет предоставлять услуги телевидения:

Список услуг и предлагаемых каналов. В борьбе за лояльность пользователей провайдеры расширяют свои услуги, но для базовых тарифных планов они, как правило, одинаковы. Выбирая компания, сразу нужно понять, для чего вы подключаете интерактивное ТВ. Не нужно переплачивать за дорогой тарифный план, если в этом нет необходимости. Кино-сервисы. Как сказано выше, ТВ-провайдеры предлагают дополнительные сервисы с фильмами. В зависимости от компании, условия использования могут различаться. Иногда пользователям приходится отдельно платить за кино-сервис.

Также заранее следует ознакомиться с предложениями всех компаний в вашем районе, чтобы определить среднюю цену услуги и размер ежемесячной абонентской платы. Если вы не можете определиться между двумя провайдерами, рекомендуется ознакомиться с отзывами об их деятельности. Обычно пользователи оставляют комментарии о работе той или иной фирмы, если качество услуг по каким-то причинам их не устраивает. Промониторьте официальный сайт провайдера – на нем должна быть вся актуальная информация о деятельности компании и тарифах.