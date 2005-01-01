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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Преимущества IPTV и правила выбора провайдера
Существуют разные технологии, обеспечивающие трансляцию телевизионного сигнала. Распространение интернета в последние годы и постепенный отход от аналогового ТВ-вещания оставляет свой след в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. В связи с развитием технологий все больше компаний в последнее время предлагают пользователям цифровое ТВ. В этой статье разберем основные преимущества интерактивного телевидения и дадим рекомендации по выбору провайдера.
В чем отличительные особенности технологии
IPTV представляет собой протокол интернет-ТВ, подразумевающий использование общепринятого стандарта для транслирования потокового телевизионного импульса. Передача изображения осуществляется по сети. Данная услуга предлагается сегодня все чаще, но не все компании гарантируют высокое качество сигнала. Подключить IPTV в it-tv.org – значит получить стабильное подключение и большие возможности за приемлемую цену.
Можно выделить четыре основных технологии подключения ТВ:
В последнем случае также требуется кабель, но не коаксиальный провод, а витая пара. Ethernet-подключение используется для выхода в Сеть и является одним из наиболее стабильных и качественных вариантов. Многие провайдеры предоставляют комплексные услуги интернет+телевидение в одном пакете.
Нужно учитывать, что практически во всех ТВ, выпущенных после 2013 года, есть возможность выхода в Сеть. Встроенный тюнер позволяет сразу после подключения Ethernet-провода использовать веб-сервисы. Если ресивер внешний, может потребоваться установка специального приложения от провайдера. Аналогичные требования предъявляются к домашним компьютерам. Смартфоны могут подключаться к ТВ через беспроводной канал Wi-Fi, однако на телефон необходимо заранее установить соответствующее приложение для управления техникой.
Основные преимущества IPTV
Интерактивное телевидение характеризуется следующими достоинствами:
Многие телекоммуникационные компании предлагают различные видео-сервисы для своих абонентов. Их особенность в том, что в них представлены не только новинки, но и старые кинокартины, ставшие классикой.
Особенности выбора провайдера
Что нужно учитывать при выборе компании, которая будет предоставлять услуги телевидения:
Также заранее следует ознакомиться с предложениями всех компаний в вашем районе, чтобы определить среднюю цену услуги и размер ежемесячной абонентской платы. Если вы не можете определиться между двумя провайдерами, рекомендуется ознакомиться с отзывами об их деятельности. Обычно пользователи оставляют комментарии о работе той или иной фирмы, если качество услуг по каким-то причинам их не устраивает. Промониторьте официальный сайт провайдера – на нем должна быть вся актуальная информация о деятельности компании и тарифах.
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