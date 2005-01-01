Збільшення грудей за допомогою грудних імплантів

Збільшення грудей або аугментаційна мамопластика - це хірургічна операція, націлена на збільшення форми, розміру, та наповненості грудей. Пластичний хірург встановлює силіконові, фізіологічні або силікатні грудні імплантати під грудні м'язи або тканини грудей, надаючи молочним залозам обсяг і красиву форму.

Термін служби імплантатів в середньому становить від 7 до 12 років.

Чому жінки збільшують груди?

Причини, через які жінки йдуть на операцію з ендопротезування грудей можуть носити різний характер:

виправлення вроджених фізіологічних недоліків (асиметрія, різний розмір молочних залоз)

реконструкція молочних залоз після раку грудей

невдоволення розміром молочних залоз

відновлення розміру і форми грудей після вагітності, схуднення або годування груддю

Численні дослідження показують, що дана естетична операція підвищує самооцінку жінок і їхнє ставлення до своєї сексуальності.

Вибір хірурга

Важливо вибрати хірурга з великим досвідом операцій з пластики грудей і з естетичним баченням, яке вам імпонує.

Пацієнт повинен переконатися, що лікар:

Має відповідну медичну освіту і дипломи

Має досвід і професійну підготовку в області необхідного її хірургічного втручання.

Працює тільки в акредитованих медичних установах

Відповідає строгому етичного кодексу

Перш ніж зважитися на операцію по збільшенню грудей вивчіть всю доступну інформацію на сайті drignatieva.com про нюанси і наслідки операції, зіставте ризики. При необхідності відвідайте психолога, щоб прийняти зважене рішення.

З чого зроблені грудні імплантати?

Грудний імплантат - це медичний протез, який поміщається всередину грудей для збільшення, реконструкції або створення фізичної форми грудей.

Імплантати грудей можуть бути наповнені силіконом, фізіологічним розчином або іншими сполуками.

Основні типи грудних імплантатів:

Сольові імплантати – це ті, що наповнюються сольовим стерильним розчином, який знаходиться всередині силіконової оболонки. Кількістю фізіологічного розчину може бути різною, що впливає на відчуття, пружність і форму грудей. Якщо фізрозчин протече, то буде абсорбований та виведений організмом природним шляхом.

Імплантати, заповнені силіконовим гелем, складаються з зовнішньої оболонки з силікону і наповнені силіконовим гелем. Якщо такий імплант пошкодиться, гель або залишиться в оболонці, або вийде в капсулу, утворену навколо грудного імплантату. Стан імплантатів можна перевірити за допомогою МРТ або УЗД.

Альтернативні силікатні імпланти наповнені гелем і дрібними порожнистими кульками з силікату, гідрогелеві - природним полімером, який отримують з целюлози.

Чого очікувати від мамопластики?

Збільшення грудей - це один з видів хірургічного втручання, тому пацієнтам необхідно добре подумати, перш ніж робити вибір на користь процедури.

Перед операцією хірург повинен допомогти пацієнтові вибрати необхідний розмір імпланта. Щоб пацієнт міг краще себе представити себе з новим розміром грудей, в бюстгалтер вставляється сайзер різного розміру і підбирається оптимальний варіант. Також існує 3д моделювання грудей, але воно не дає 100% гарантії збігу з результатом. Підсумковий вибір буде залежати від фізичних особливостей будови тіла пацієнтки, обсягу власних тканин і т.д. Досвідчений хірург Doctor Ignatieva допоможе зорієнтувати який розмір і тип імпланта підійде саме Вам!

При ендопротезуванні використовується загальний наркоз. Операція триває 1-2 години.

Варіанти розрізів

Хірург і пацієнт повинні обговорити варіанти розрізів, можливі наступні варіанти:

Підгрудний розріз в складці під грудьми.

Періареолярний розріз навколо ареоли

Трансаксілярний розріз в пахвовій западині

Вибір розрізу залежить від декількох факторів, у тому числі від ступеня збільшення, анатомії пацієнта, типу імплантату і переваг хірурга і пацієнта.

Установка і розташування імплантату

Грудний ї імплант поміщається в карман. Є два типи розміщення:

Пахвове розміщення проходить під грудним м'язом. Відновлення може зайняти більше часу, а після операції біль може посилитися. В цьому випадку імплантат надійно фіксується м'язом, що мінімізує ризик перевороту або опущення імпланту

Розташування під залозистою тканиною грудей, над грудним м'язом

Шви

Шви після мамопластики спочатку мають рожевий або рожево-фіолетовий колір, але з часом світлішають і стають практично не помітні. При необхідності можна пройти додаткові косметичні процедури для обробки швів - лазерне шліфування, дермаштамп і т.д.

Оцінка результатів

Після операції з'являється набряк, але він як правило, зникає протягом двох місяців. Можуть набрякати не тільки груди, а й живіт - це вважається нормою. Остаточну оцінку результату можна робити не раніше 6-ти місяців після операції.

Відновлювальний період

1) Коли дія анестетика зникне, за потребою пацієнтові вводять знеболюючі, щоб полегшити больові відчуття.

2) Після загальної анестезії пацієнт не зможе управляти авто. Потрібно попросити родичів або друзів доставити вас з лікарні додому.

3) Шви зазвичай розсмоктуються протягом 6 тижнів. Якщо були використані нитки, що не розсмоктуються і розміщені дренажі, то необхідний повторний візит для їх видалення.

4) Лікар повинен надати наступну інформацію:

Як доглядати за грудьми після процедури

Як приймати призначені ліки

Призначити дати контрольних візитів

У яких випадках необхідно звернутися до лікаря

Пацієнту слід негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у нього виникнуть:

будь-які ознаки інфекції, такі як висока температура, почервоніння в області грудей

болю в грудях, незвичайне серцебиття або задишка

5) Пацієнту потрібно виключити фізичні навантаження протягом 6 тижнів.

6) Необхідне носіння підтримуючої компресійної білизни протягом 2-х місяців після мамопластики.