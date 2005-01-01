Білл Гейтс: Світ можна було б захистити від локдаунів

Засновник Microsoft звинувачує західні країни в ряді помилок в боротьбі з пандемією.

Мультимільярдер, засновник Microsoft, а останнім часом і один з основних фігурантів конспірологічних теорій змови про походження коронавіруса Білл Гейтс заявив, що США і Європа зробили ряд фатальних помилок, які не дозволили ефективно протистояти пандемії COVID.

А я говорив ...

Як розповів в інтерв'ю газеті Wyborczaі телеканалу TVNсам Гейтс, він попереджав світові уряди, що "за невелику ціну можна підготуватися і уникнути проблем", але такі інвестиції зроблені не були. У тому числі не була взята до уваги рекомендація Білла Гейтса максимально швидко діагностувати хворих.

"Технологія ПЛР дозволяє провести дуже точний тест, і якщо на ранній стадії епідемії перевірити достатню кількість людей і помістити в карантин тих, у кого позитивний результат, то тоді можна уникнути того експоненціального зростання, який привів до настільки широкого локдауну", - зазначив Гейтс.

Так, за його словами, зробили Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія. А "велика частина Європи, Південної Америки і США цього не зробили, і ми заплатили за це величезну ціну".

Засновник Microsoft також упевнений, що ситуацію могли б врятувати і ранні інвестиції.

"У нас все ще був шанс - якщо б світові лідери заздалегідь підготувалися до цього або хоча б звернулися до потрібних вчених, які сказали б: стежте за кількістю тестів і стежте за ізоляцією! - тоді країни могли б впоратися набагато краще", - заявив бізнесмен .

Тепер Білл Гейтс упевнений - для того, щоб уникнути повторення ситуації, необхідно інвестувати, зробивши висновки з того, що сталося. Проте, він передбачає, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця наступного року за допомогою вакцин.

"Одна демонічна причина"

Нагадаємо, в світі зараз дуже популярна теорія змови, згідно з якою самого Білла Гейтса звинувачують в організації пандемії з метою "контролювати" світ через чіпи, які нібито містяться у вакцинах.

Сам він каже, що в особливо важкі часи людям легше вірити в існування "однієї демонічної причини" своїх випробувань. За словами Гейтса, це "трагічно, що хтось не носить маску або не хоче вакцинуватися через страх змови".

ДОВІДКА

Фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив не менше 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією COVID-19. У тому числі ця допомога передбачає підтримку розробки вакцини, діагностики та потенційних ліків.