В Україні з 1 вересня всі пенсії переведуть на банківські картки

Доставка пенсій буде платною, але не для всіх.

З 1 вересня 2021 року виплата пенсій в Україні буде здійснюватися через уповноважений банк. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Згідно з документом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв'язку. Оплата послуг з доставки додому буде проводитися одержувачами самостійно.

У той же час доставка пенсій та допомог додому буде оплачуватися органами Пенсійного фонду України для таких категорій громадян:

інвалідів I групи;

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

осіб, які досягли 80-річного віку.

Особи з цих категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених.

В Україні 1 березня 2021 року стартувала індексація пенсій. Однак в той час, як у одних пенсіонерів пенсії збільшуються, іншим можуть призупинити виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Доставка пенсій буде платною, але не для всіх.

З 1 вересня 2021 року виплата пенсій в Україні буде здійснюватися через уповноважений банк. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Згідно з документом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв'язку. Оплата послуг з доставки додому буде проводитися одержувачами самостійно.

У той же час доставка пенсій та допомог додому буде оплачуватися органами Пенсійного фонду України для таких категорій громадян:

інвалідів I групи;

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

осіб, які досягли 80-річного віку.

Особи з цих категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених.

В Україні 1 березня 2021 року стартувала індексація пенсій. Однак в той час, як у одних пенсіонерів пенсії збільшуються, іншим можуть призупинити виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".