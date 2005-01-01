Качественный матрас — залог комфортного сна

Покупка матраса — не только увлекательное, но и серьезное занятие. Необходимо ответственно подходить к выбору изделия, так как матрас должен обеспечивать удобный отдых и полноценный сон. Ведь каждый человек желает чувствовать себя выспавшимся и отлично отдохнувшим. Благодаря качественному матрасу можно улучшить здоровье и общее самочувствие. Правильно подобранное изделие обеспечивает комфорт всего спального места.

Sleep Art — обеспечит ощущение полной невесомости во время сна

Салон предоставляет эксклюзивную продукцию от европейских производителей. Представленные матрасы в SLEEPART созданы из качественных наполнителей, которые обеспечивают наиболее удобное и комфортное положение тела во время сна.

Производители используют материал Tempur, который был разработан для одежды людей, отправляющихся в космические полеты. Данный материал обладает уникальными свойствами — полностью снижает нагрузку, поглощает обратное давление тела и равномерно распределяет вес.

Матрасы из такого материала обеспечивают позвоночнику ровное и естественное положение, поэтому подходят для людей с разным весом. Благодаря качественному материалу снижается нагрузка на мышечную и костную ткань, уменьшается давление на сосудистую систему. Во время сна улучшается кровообращение, поэтому предотвращается онемение ног или рук. Мягкий материал не оставляет отпечатков на коже спящего человека — благоприятствует здоровью, красоте и молодости тела.

Великолепный ассортимент матрасов

Матрасы в Sleep Art способствуют полноценному расслаблению и комфортному отдыху. В каталоге представлены изделия различных размеров, которые отличаются конструкцией и наполнителем. Можно выбрать:

пружинный;

беспружинный;

эко натуральный;

латексный;

гелевый.

В салоне есть элегантные матрасы ручной работы, которые имеют роскошный дизайн и безупречное качество. Изделия поставляют знаменитые компании:

Elite;

Tempur;

Stearns & Foster;

Sealy;

Technogel;

Schramm.

Люди с высоким статусом, которые имеют дух аристократизма, выбирают продукцию канадского производства Stearns & Foster. Матрасы от этого поставщика отличаются роскошным внешним видом. Эксклюзивности данному бренду добавляет вышитая королевская линия, натуральный наполнитель и ручная сборка. Уголки матраса оформлены античной бронзовой отделкой, а верхний чехол сделан из мягкого кашемира. Данный шедевр является роскошным товаром для королевского сна.

Самым известным брендом по производству товаров для сна является Tembur. Материал обеспечивает точечную поддержку тела и термочувствительность. Поглощает колебания, и регулирует баланс жесткости и мягкости.

Матрасы серии Seale отличаются уникальными свойствами, которые обеспечивает наполнитель — гелевая пена. Благодаря новейшей технологии, материал обладает эффектом памяти OptiCool — мгновенно подстраивается под контуры тела. Воздухопроницаемый материал создает оптимальную температуру и отводит избыточное тепло, создает комфортные условия для сна.

Защитные чехлы для матраса

При покупке матраса необходимо побеспокоиться за сохранность изделия. Чтобы во время эксплуатации матрас не подвергался загрязнению и оставался долго в идеальном состоянии — нужно приобрести чехол.

Лучшим решением будет — купить качественные защитные чехлы для матраса на sleepart.com.ua, которые обеспечат надежную защиту изделию и комфортное использование владельцу.

Влагонепроницаемые чехлы защитят матрас от влаги, а вентилируемые обеспечат необходимый поток воздуха между телом и изделием.

Также в каталоге представлены противоаллергические наматрасники, которые облегчают состояние людей, имеющих аллергические заболевания. В чехле есть специальные микрокапсулы, которые открываются во время прикосновения. Они очищают воздух от частиц пыли и различных вредоносных бактерий.

Терморегулирующий чехол забирает лишнее тепло и обеспечивает комфортный сон, а релаксирующий наматрасник с лавандой окажет хорошее влияние на нервную систему. Лаванда помогает расслабиться и обеспечивает внутренний покой.