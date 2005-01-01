Новий робот-риба здатний зібрати себе по шматочках

Робот, який ніколи не виходить з ладу. Таку технологію представили вчені з США. Вона може стати основою для "живучих" мікророботів, здатних витримувати агресивні умови середовища.

Здатність до регенерації - дуже корисна властивість живих організмів. Штучні системи на кшталт роботів могли б стати міцніше і довговічніше, якби мали можливість самостійно "заліковувати" пошкодження. Однак наділити цією здатністю неживі об'єкти не так-то просто.

Проте вченим з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вдалося розробити маленького плавучого робота, який здатний знайти і приєднати назад відрубану частину тіла. Його можна розрубати і на дві, і на три частини: магніти, вбудовані в його корпус, поступово притягнутий їх один до одного.

Таких міні-роботів можна використовувати, наприклад, для очищення води і промислових рідин від забруднень. Завдяки нещодавно отриманій здатності до "саморемонту" ці пристрої добре пристосовані до реальних умов, в яких щось може їх несподівано пошкодити.

Зазвичай плаваючі роботи, яких розробляють для очищення навколишнього середовища, хірургічних операцій або доставки ліків, зроблені з крихких полімерів або м'якого гідрогелю, які легко пошкоджуються. Тому вчені вирішили вдосконалити саме їх.

Довжина нового робота становить всього два сантиметри, і виглядає він як крихітна риба. Його нижній шар виконаний з провідного матеріалу, посередині - жорсткий гідрофобний (відштовхуючий воду) шар, і зовні його покриває шар сильно намагнічених мікрочастинок.

Хвіст цього робота зроблений з платини, яка вступає в реакцію з перекисом водню, генеруючи бульбашки кисню.

Коли вчені помістили своє творіння в чашку Петрі з легким розчином перекису, робот почав рухатися за рахунок реактивного ефекту, який давав кисень.

Потім дослідники розрізали робота лезом. Хвіст продовжив рухатися по чашці Петрі, поки не зустрівся з втраченою частиною. Він тут же об'єднувався з нею за рахунок сильної магнітної взаємодії.

Так робот успішно збирав себе по шматочках, навіть якщо його розрізали на три частини або міняли положення магнітних частинок на його поверхні.

Це проста, універсальна технологія, яку можна буде використовувати для адаптації плавучих роботів до суворих умов роботи, пишуть вчені.

Подробиці нової розробки описані в науковій статті, опублікованій в виданні ACS Nano Letters.