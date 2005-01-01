Профессиональное косметологическое оборудование — залог эффективной работы косметолога

Косметология — сфера инновационных нововведений и клинических исследований в знаниях о коже. Благодаря этой науке изучаются эстетические проблемы всего организма. Каждая женщина мечтает об идеальной коже и о роскошных волосах. Поэтому дамы регулярно обращаются к косметологам, которые применяют диагностические, корректирующие и восстановительные методики, направленные на улучшение структуры кожи, волос, ногтей и мышц.

Высококвалифицированные косметологи осваивают современные методы работы и используют только сертифицированное оборудование. Специалисты могут купить профессиональный аппарат для косметологического кабинета в магазине Cosmo-Prof, который является официальным дистрибьютором, работающим уже более семи лет.

Особенность первоклассного оборудования — эффективность применения

Компания Cosmo-Prof предоставляет каталог с лучшими аппаратами от производителей MBT Laser и Kes Medical. Оборудование выпущено согласно современным технологиям — подходит для салонов красоты, спа-центров и косметологических клиник.

Аппараты просты в управлении и качественно справляются с заданными задачами. Благодаря профессиональному оборудованию можно проводить такие процедуры:

комбинированную чистку;

ультразвуковой пилинг;

биоревитализацию;

контурную пластику;

комплексный лифтинг;

фонофорез;

лечение сосудистых дисхромий;

лазерную эпиляцию;

ультразвуковой массаж и др.

Каждый человек нуждается в решении индивидуальной проблемы, поэтому специалист проводит лечение и корректировку согласно состоянию кожи конкретного клиента. Выбирая качественный аппарат, косметолог может гарантировать посетителю эффективность процедур и ожидаемый клиентом результат.

Главное преимущество современных аппаратов — это возможность составления комплексных методик, которые проводятся в течении одного сеанса и позволяют добиться результативности процедур в короткие сроки.

Клиенты косметологических клиник весьма начитанные люди, знающие о технологиях, которые применяются в косметологии. Каждый посетитель хочет быстро справиться с проблемой и ощутить эффект «здесь и сейчас». Поэтому профессиональные врачи-косметологи используют качественные аппараты, которые обеспечивают превосходный результат всего за несколько приемов. С помощью новых аппаратов специалист может осуществить:

базовый уход за кожей всего тела;

восстановление структуры кожных покровов;

лечение и омоложение;

детоксикацию;

Anti-age методику.

Благодаря сеансам, женщины почувствуют себя моложе и увереннее, так как смогут справиться с эстетическими проблемами без пластических хирургов.

Универсальность косметологических комбайнов

Аппаратная косметология является популярным направлением, так как многие клиенты предпочитают инновационные методики лечения. В последнее время спрос на комбайны https://cosmo-prof.com.ua/kombajny-statsionarnye значительно увеличился, потому что аппараты многофункциональны. Одна установка может выполнить до 20 функций. Благодаря такой косметологической машине можно выполнить уход не только за лицом, но и за всем телом.

С помощью комбайна косметолог поможет клиенту справиться с такими проблемами:

с возрастными изменениями кожного покрова;

угревой сыпью;

с рубцами и морщинами;

растяжками и стриями;

новообразованиями на коже;

пигментацией и тусклым цветом кожи;

с отечностью и темными кругами под глазами;

с куперозом и розацеа;

удалить лишние волосы;

скорректировать потоотделение.

После таких процедур кожа, тело и волосы имеют привлекательный и здоровый вид, к тому же эффект держится много лет.

Преимущества стационарных комбайнов

Многофункциональные аппараты удобны в эксплуатации, компактны и одновременно универсальны. В одну установку включены инструменты, которые чаще всего используются на сеансах. Такие комбайны значительно расширяют возможности косметолога, так как выполняют:

ультразвуковую и микротоковую терапию;

криотерапию;

светотерапию;

мезотерапию;

вакуумную кавитацию;

лазерный липолиз.

Многофункциональные комбайны покупают не только косметологи, но и дерматологи и физиотерапевты. Данное оборудование значительно расширяет спектр оказываемых услуг, что привлекает новых клиентов.

Желаете купить качественное оборудование для своего кабинета — приобретайте косметологические комбайны от известных производителей в магазине Cosmo Prof. Представленные в каталоге аппараты отличаются особой эргономичностью, имеют много модификаций и дополнительных насадок.