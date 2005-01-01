Женские чулки — как придать образу обворожительности и стиля

На улице весна и с каждым днем становится все теплее. Девушки и женщины активно стали покупать чулки, ведь данное изделие является неотъемлемым аксессуаром гардероба каждой представительницы прекрасного пола. Чулки подчеркивают стройность ног и добавляют в облик изящества и стиля.

Сегодня аксессуар можно купить в различных магазинах, однако каждая женщина хочет чтобы изделие было качественным, оригинальным и красивым. Поэтому многие дамы предпочитают покупать чулки и колготки от известных брендов в интернет-магазине LEGS. В каталоге представлено множество видов чулков, разных размеров, материалов, дизайна и цвета.

Как выбрать чулки

К выбору изделия стоит подходить внимательно и учитывать при покупке каждую деталь. Чулки должны идеально подходить фигуре и выгодно подчеркивать длину ног. Изделия способны даже скрыть некоторые недостатки фигуры, поэтому необходимо правильно выбрать материал и плотность чулочного изделия.

Рисунок и декор аксессуара могут придать образу своеобразный стиль, который подойдет к различным обстановкам — деловой встрече, вечеринке или свиданию. В магазине можно подобрать чулки из следующих материалов:

эластан;

полиамид;

волокно touchlon;

нейлон;

лайкра 3D;

микрофибра.

Основные достоинства материалов — это высокая эластичность и износоустойчивость. Чулки приятные на ощупь и не теряют привлекательного вида после стирки.

Можно выбрать плотные и средние чулки для прохладной вечерней погоды, а тонкие для теплого и солнечного дня. Состав текстиля довольно разнообразный, поэтому женщины смогут в каталоге подобрать аксессуар, который будет сочетаться с любой одеждой.

Цветовая гамма изделий удовлетворит запросы каждой клиентки. В ассортименте есть чулки белого, бежевого, классического черного и вызывающе алого цвета. Подбирайте аксессуар к любому настроению и событию.

Эксклюзивные изделия с декором

Желаете внести разнообразия и шарма в супружескую жизнь или хотите удивить своего молодого человека — выберите эксклюзивные чулки с декором. В магазине Legs есть такие виды:

в сеточку;

мелкий декор;

кружевные;

шелковый бантик;

под пояс.

Черные чулки в сеточку придадут общему образу пленительности и сексуальности, поэтому идеально подойдут для вечернего романтического свидания. Изделия, оформленные мелким рисунком подходят для вечеринок и будут идеально сочетаться с юбкой и платьем различной длины.

Кружевные чулки являются классическим аксессуаром, который обладает возбуждающим эффектом. Достаточно подобрать к имеющемуся комплекту белья кружевные чулочки и в долгих семейных отношениях вспыхнет былая страсть. В чулках женщина чувствует себя особо привлекательной и обворожительной, появляется уверенность и раскованность.

Чулки под пояс комбинируются с красивым ажурным бельем. Набор имеет в комплекте пояс, подтяжки и специальные крепления. Комплектация будет смотреться эффектно и выигрышно в разных обстановках. Данное изделие отличается износоустойчивостью, так как пояс и подтяжки сделаны из материала с высокой эластичностью. Набор подойдет к свиданию и деловой встрече где нужен дресс-код.Экспериментируйте со стилем, добавляйте в образ пленительности и наслаждайтесь весенними скидками в магазине Legs.