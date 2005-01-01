Какой высоты должен быть раскройный стол

Данный параметр очень важен по многим причинам. Одна из них – комфорт в повседневной работе. Поскольку от того, насколько правильным, точным и четким получится чертеж, напрямую зависит качество как выкройки, так и готового изделия.

Раскройные столы довольно часто встраиваются в специальные шкафы, для удобства быстрого доступа к материалам и расходникам. В таких случаях нужно еще обращать внимание на габариты и другие особенности мебели, а также на то, есть ли возможность изменить высоту при необходимости.

В зависимости от наличия свободной площади и пространства, в швейных цехах профессионального уровня устанавливаются специальные столы. Они громоздкие и объемные, но при этом более прочные и комплектуются вспомогательным оборудованием (например, для фиксации рабочего материала или его настилания). Ознакомиться с их характеристиками, а также другими устройствами для оснащения профессионального швейного производства, можно на сайте.

Оптимальные параметры раскройных столов

Стандартной считается высота приблизительно в 80 см. В принципе это значение применяется и в быту, например при изготовлении письменных и кухонных моделей. Данная высота наиболее удобна для людей среднего роста, поэтому и взята за основную. Если вам нужна нестандартная высота, то нужно приобретать модель с опцией регулировки этого параметра.

Ширина составляет обычно около 1,8 м. Почему именно столько? Дело в том, что такую же ширину имеет стандартный рулон ткани. Если цех занимается изготовлением постельного белья, то понадобятся столы шириной от двух метров. Что касается длины, то трех метров обычно вполне хватает для беспроблемной работы с чертежами и выкройками.

Отдельно стоит поговорить о покрытии. Безусловно, наиболее бюджетный вариант – ДСП-плита. При этом нужно учитывать, что подобного рода покрытие не слишком устойчиво к износу и механическим повреждениям. Самые качественные и износостойкие модели – из массива дерева.

Не менее важное значение имеет каркас, на котором базируется вся конструкция. Чтобы выдерживать часть веса работника, который может опираться на стол в ходе рабочего процесса, и вес целого рулона, необходимо выбирать столы с металлопрофилем не менее 4х4 см.

Советы по выбору

Как уже упоминалось выше, не стоит подбирать модели с шириной менее 1,5 м. Иначе при развертывании рулона часть его будет провисать за столом. В слишком широком столе тоже нет особого смысла, поскольку будет неудобно дотягиваться до его середины.

С длиной ситуация несколько иная – можно брать вариант подлиннее. Главное чтобы под него было соответствующее помещение. С высотой стола мы определились выше. Но будет неплохо, если в нем все же будет регулировка в пределах 10 см.

Важно обращать внимание на конструктивные особенности. Чтобы раскройный стол для ткани стал комфортным местом работы, можно нижнюю его часть приспособить под полочки для расходников и инструментов.

Для предотвращения порчи рабочего материала, выбирайте модель с ровной и полностью гладкой поверхностью. Однако если вы планируете пошив с использованием шифона, либо какого-то “струящегося” трикотажа, то лучше, чтобы поверхность была слегка шероховатой.

Отдельную категорию составляют модульные столы, которые легко разбираются и монтируются на новом месте. В процессе их сборки необходимо следить за тем, чтобы стыки были плотно подогнаны друг к другу. Если с этим имеются проблемы, либо нет возможности выставить стол по уровню, то лучше застелить его каким-то плотным и гладким материалом. Например, это может быть линолеум.