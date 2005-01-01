Своевременный поход к стоматологу — залог здоровой и красивой улыбки

Люди часто откладывают поход к стоматологу — аргументируя это нехваткой денежных средств или временем. Однако стоит помнить, что посещать врача необходимо два раза в год. Если игнорировать профилактические осмотры, то могут развиться серьезные заболевания зубов.

При недостаточном соблюдении правил гигиены, развиваются болезнетворные бактерии, которые приводят к патологическим болезням десен и всей ротовой полости. Зубы подвергаются разрушению и расшатыванию.

Чтобы защитить себя от болевых ощущений, необходимо своевременно обращаться за помощью к стоматологам. Ведь здоровые и крепкие зубы — залог здоровья всего организма человека. Выделите для себя время — посетите клинику Линия Улыбки.

На профилактическом приеме специалисты частной поликлиники Line Smile оценят состояние ротовой полости и дадут необходимые рекомендации по дальнейшим действиям. Ведь лучше вовремя предотвратить болезни, чем потом лечить осложненные патологии.

Современное лечение зубов в стоматологическом центре — Линия Улыбки

Каждый человек тщательно ухаживает за зубами, но со временем оказывается так, что такого ухода недостаточно для поддержания здоровья ротовой полости. Появляется налет и развивается зубной камень, который приводит к такому осложнению как кариес. При такой патологии развивается воспаление десен, кровоточивость и происходит отслаивание зуба от десны. Чтобы не потерять драгоценные зубы — необходимо при малейших дискомфортных ощущениях обратиться к врачу.

Специалисты частной стоматологической клиники «Линия Улыбки» знают все о современном подходе лечения зубов. Здесь проводятся процедуры безболезненно и быстро. Результат лечения является качественным и сохраняется на много лет. Профессиональные специалисты предлагают множество методов терапии. Врачи в клинике могут вылечить различные заболевания ротовой полости, а также восстановят разрушенные и утраченные зубы.

Перечень лечебных услуг

Перед началом лечения стоматолог-терапевт проведет полную диагностику ротовой полости и предоставит расширенную информацию о состоянии зубов. При осмотре используются современные аппараты и профессиональное оборудование.

В клинике можно сделать цифровые дентальные снимки, а также рентген боковой проекции головы. Также проводится компьютерная томография и интраоральное обследование. Благодаря качественному оборудованию специалисты могут выявить интенсивность поражения тканей зуба на всех стадиях развития.

После обследования стоматолог ставит диагноз и назначает лечение. В стоматологии «Линия Улыбки» проводятся такие услуги:

профилактическая санация полости рта;

профессиональная чистка;

отбеливание и полировка эмали;

лечение кариеса;

лечение каналов;

лечение десен;

установка коронок;

эстетическая реставрация зубов;

выполнение хирургических операций;

протезирование, установка протезов и имплантов.

Команда высококвалифицированных врачей улучшат состояние зубов и десен до идеальной отметки.

При этом, лечение зубов в стоматологии Линия Улыбки проводится с использованием инновационных средств, которые полностью убирают болезненность терапии. Прием у врача проходит спокойно, в комфортных условиях и без боли.

Специалисты также проведут художественную реставрацию — воссоздадут природную форму зубного ряда. При реставрации применяются материалы, которые натурально имитируют дентин и эмаль. После такой процедуры исчезнут различные дефекты, микротрещины и неровности — зубы приобретут естественный цвет и форму.

Белоснежные, здоровые и ровные зубы — это не мечта, а реальность. Клиенты, посетившие частную клинику, теперь не стесняются улыбаться — их зубы в великолепном состоянии.