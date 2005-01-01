Чи можна впоратися з бойкотом дорослій людині?

Найбільший гріх по відношенню до ближнього - НЕ ненависть, а байдужість; ось істинно вершина нелюдяності. Бернард Шоу

Бойкот - різновид витонченого психологічного насильства. Тобто, з одного боку, на вас не кричать, не погрожуют дій (те, що можна було б кваліфікувати вже в рамках кримінального кодексу), але одночасно - вас поводять навмисної відстороненістю, холодною байдужістю. Дають зрозуміти, що вас немає, ви - нуль.

Звичайно, ігнорування діє у багато разів сильніше, ніж прилюдний обмін образливими або навіть матами в присутності сторонніх. Адже всім зрозуміло: хам і Матюкальник - грубіян, щось що знаходиться нижче рівня цивілізованої особистості. А ось ініціатор бойкоту - це зовсім інше: Контролююча Особистість, Повелитель і Суддя ... Ну, так цю людину сприймає слухняне оточення. Звичайно, він впивається відчуттям переваги своєї волі над іншими. Для жертви бойкот починається раптово. Тобто картина така. Буденний ранок, всі поспішають розташуватися за своїми робочими столами. І тут хтось помічає, що з ним демонстративно не вітаються, відвертаються, навіть просторово ігнорують (намагаються поруч не стояти, відійти на деяку відстань, повернутися спиною). Для жертви бойкот починається раптово. Жертва «гри в мовчанку» - в шоці! Вона навіть не підозрювала про можливу цькування, адже з нею не говорили про те, що вона чимось когось не влаштовує, не висували ніяких претензій. Вважається - сама повинна здогадатися. Це створює величезного психологічного дискомфорту, вибиває людину з колії.

Приклад з життя. Офіс, що складається з немолодих, досвідчених співробітників. Приходить вчорашня випускниця, шеф бере її на випробувальний термін. Вона всіх боїться, хвилюється, намагається сподобатися; крім того, вдома у неї піврічна дитина зі свекрухою. Загалом, суцільний стрес. І ось якось увечері, під час дощу, шеф пропонує їй підвезти її додому на його службовій машині. Шофер, мабуть, розповідає про це вдома дружині, а та (прибиральниця в нашому офісі) «доповідає» співробітницям. Вранці з дівчинкою ніхто не розмовляє. Начебто нічого такого не сталося, але з людиною перестають розмовляти.

Приходжу на годину пізніше і бачу картину: плаче практикантка і зрозуміло обходять її стіл в мовчанні наші «офісні тітки». Користуючись своїм незаперечним авторитетом, заговорюю з нею. Вона щиро не розуміє, в чому справа. Пізніше з'ясувалося, її запідозрили в адюльтер з шефом. Да уж ... В бойкот завжди беруть участь три сторони: підбурювач (це саме він ініціював бойкот і намовляв всіх інших до цього) разом з натовпом угодовців; жертва; і та мала частина порядних і, одночасно, впевнених в собі людей, які це не підтримали. Що відчуває людина, що піддалася бойкоту? Сором ( «я нічого не стою, раз зі мною можуть так запросто припинити спілкування», «всі ці люди, виявляється, зневажали мене»). Відчай від раптового емоційного вакууму (як в дитинстві, коли, розсердившись, мама залишала в кімнаті одного або діти на майданчику говорили: «Ти поганий, ми не будемо з тобою дружити»). Страх, що це ніколи не закінчиться. Провину за реальні чи вигадані провини. Ненависть до ініціатора бойкоту (неконструктивне почуття). Бажання піти негайно, покинути цю зону відчуження, зникнути.

Важко ще й тому, що жертві ні у кого спитати, чому з нею так поводяться. Вона перебирає десятки варіантів, щоб докопатися до того, що сталося. Нерідко до бойкоту вдаються члени сім'ї, які домовляються між собою відносно когось одного. Їм здається, що якщо вони не будуть з кимось із рідних розмовляти, то ця людина змінить свою поведінку або зробить так, як вони хочуть.

Чинити так - величезна помилка. Коли ви відштовхуєте або ігноруєте когось, то домагаєтеся лише одного - руйнування ваших відносин.

Які мотиви керують ініціатором бойкоту? нарешті самоствердитися за рахунок новачка / має якісь риси підвищеної уразливості; заздрість (бойкот оголошується найкрасивішій дівчині в групі або самому талановитому здобувачу); відновити колишній авторитет (цькування затівають «віджили своє,» офісні пенсіонери); згуртувати навколо себе колег; раз і назавжди вижити «неугодного» співробітника з колективу; позбутися від людини, що має неприємні характерологічні особливості (нелагідність, уїдливість, зайві хвастощі, ігнорування корпоративних трапез, що викликає манеру поведінки і т. п.).

Як не стати жертвою?

Варто проаналізувати всі ваші комунікативні навички з оточуючими, адже першопричиною, з більшою часткою ймовірності, є неправильна стратегія поведінки або глибинний страх, зчитування любителями самоствердитися за чужий рахунок. Припинити жаліти себе. Жалість - згубний почуття, яке скачує вас в болото бездіяльності. Освоїти нові, гармонійні моделі поведінки і методи взаємодії з оточуючими (з рідними, колегами, з друзями). Попросіть шанованого всіма співробітника, не замішаному в бойкоті, як-небудь залишитися після роботи, скажіть, що вам треба з ним порадитися. Запитайте, чи не знає він, в чому справа? І головне, попросіть, як налагодити стосунки з оточуючими. Надавайте протидію призвіднику, ніколи надалі не спілкуйтеся з цією людиною, вирішивши, що він більше не гідний вашої уваги. Якщо ви досить витривалі, ставитеся до поведінки групи наступним чином: «Я навіть не помітив». Почніть прикладати ще більші зусилля в напрямку бажаного, йти вперед, активно перетворювати все так, як хочеться. Ніколи не сумнівайтеся в собі, в тому, що ви самі по собі маєте цінність, не шукайте підтвердження цього факту ззовні, особливо від тих, хто сам нічого з себе не представляє.