Як не попастися на вудку інформаційних циган

Пройшовши безкоштовний вебінар, я на власному досвіді розібралася, як працює мережевий Інфобізнес.

Без сенсу і інформації

Для коучів всіх мастей настала благодатна пора. На карантині, якому вже пішов другий рік, люди, по-перше, засиділися вдома, по-друге, скучили за спілкуванням, по-третє, збідніли. І, судячи з реклами в соціальних мережах, всі ці проблеми можна вирішити одним махом за допомогою якого-небудь "авторського навчального інформаційного продукту": курсів, тренінгу, марафону, вебінару і т.д.

Знайомтеся: інформаційні цигани - ті, хто пропонують купити у них такий продукт. Їх відмінна риса в тому, що вони роблять акцент на "смішних грошах" і пояснюють свій "майже альтруїзм" тим, що мають високу місію - "допомагати людям у вирішенні проблем", "ділитися з іншими досвідом", "нести користь миру".

Тільки є один нюанс: швидше за все, ви не дізнаєтеся з їх курсу або вебінару нічого нового. Справа в тому, що суттю діяльності інфобізнесменів є популярна у вузьких колах тавтологія "успішний успіх". Вони повторюють одне і те ж в кращому випадку різними словами, але при цьому не уточнюють сенсу і не несуть нової інформації.

Якщо ви думаєте, що своїм обуренням з цього приводу ви хоча б збентежити такого "коуча", то сильно помиляєтеся. Він вам на раз-два доведе, що ви - невдячний, адже за свої гроші ви отримали економію часу на пошук корисної інформації в інтернеті! А час, як відомо, - гроші.

Обережно: відв'язатися дуже важко

Кілька років тому у мене з'явилося нове хобі - випічка без цукру і білого борошна. Здавалося, що я без праці знайду базову інформацію по цій темі в інтернеті, але немає. Більшість рад по ПП-випічці не працюють: якщо їм слідувати, виходить довго, некрасиво і несмачно.

Методом проб і помилок за кілька років я знайшла свої Лайфхаки, але зрозуміло, що ПП-кулінарія набагато ширше, ніж мої власні напрацювання. Тому час від часу я "ведуся" на вебінари по правильному харчуванню в надії, що дізнаюся щось нове. Точніше, повелася я на них двічі.

Перший раз це сталося три роки тому. Тоді якась фуд-блогер з купою регалій обіцяла на своєму безкоштовному вебінарі розкрити кілька секретів ПП-випічки і дати "приголомшливий рецепт ПП-торта". Я витратила на цей вебінар три години, і все, що я за цей час дізналася, - це назва книги фуд-блогера, яку вона намагалася втюхати учасникам вебінару. А після закінчення трьох годин вона, нарешті, дала "приголомшливий рецепт", при вигляді якого у мене стався культурний шок. Перелік необхідних інгредієнтів був настільки величезний, що я чомусь згадала, як в школі читала "Війну і мир".

Більш того: на цей вебінар я реєструвалася через електронну пошту, і мені до цього дня приходять листи від цього фуд-блогера із запрошенням на тренінги і пропозицією купити все ту ж книгу. Після кількох безуспішних спроб відписатися, заблокувати ці повідомлення або хоча б відправляти їх в спам, я змирилася і просто видаляю їх, не читаючи.

Спроба номер два

Тиждень тому я зробила другу спробу дізнатися щось нове про ПП - на цей раз, мабуть, останню. Модний блогер в Інстаграмі з півмільйонною армією передплатників обіцяла, що за п'ятиденний кулінарний марафон переверне уявлення учасників про правильне харчування. Моє уявлення в перевертанні не потребувало, але все ж я знову наївно сподівалася, що зможу дізнатися щось нове в цікавій для мене сфері. Тим більше що блогер запевняла: здорова кухня - це не просто корисно і смачно, але ще і дуже просто. А все просте мене буквально заворожує: я люблю, коли просто.

Скажу відразу: очікування були марними. Більш того - я всерйоз задумалася, чому я до сих пір не модний блогер по ПП, тому що, на мій погляд, я в цій сфері розбираюся набагато краще автора марафону. З п'яти занять я відвідала чотири і кожен раз по дві години слухала якусь всім відому банальщину про те, чому корисна клітковина, навіщо треба пити воду і чому запікати - це корисніше, ніж смажити.

В кінці кожного заняття блогер ділилася своїми Лайфхакаи, і ось тут я вже ледь стримувалася, щоб не написати в чат: дівчатка, біжіть звідси і більше не слухайте це ніколи!

Наприклад, в перший день цей "майстер ПП" розповідала, що у неї серед тижня немає часу на приготування, тому вона робить заготовки в неділю, яких їй бракує до п'ятниці. Тема заготовок на тиждень або хоча б на кілька днів мені дуже близька. Такими заготовками для мене є запечене (або хоча б замариноване) м'ясо, випарені печериці, варені яйця, тісто з цільнозернового борошна для випічки і т.д. Я приготувалася робити важливі замітки і почула, що її "заготовки" - це чотири види каш, які вона варить у неділю на тиждень вперед. І все. Ось такі "заготовки".

Темою другого дня стала ПП-випічка, і я знову приготувалася уважно слухати. І знову повний облом. Жодна рада блогерша в реальному житті не працює - в цьому я переконалася на власному досвіді, коли пізнавала ПП-випічку з нуля. Наприклад, вона радила в рецептах поступово заміщати звичайну білу муку цільнозерновою і поступово довести цз-борошно до 100% (запевняю вас: це так не працює). А потім і зовсім розійшлася і повідомила, що замість пшеничного цільнозернового в випічці можна використовувати вівсяне або гречане борошно - мовляв, це дуже смачно. Я не знаю, що у неї з смаковими рецепторами, але випічка з гречаного борошна неможлива - повірте моєму досвіду. Для цього треба або сильно любити гречку, або змішувати цю муку з іншими видами борошна, або забивати смак гречки в печиво і пирозі ваніллю, корицею, кардамоном, гвоздикою і т.д. Та й структура тіста зовсім інша.

Два дні марафону блогерша з пафосом і апломбом розповідала, що навчить всіх готувати смачний і корисний сніданок за три хвилини. І ось, нарешті, цей день настав: вона запропонувала учасницям марафону зробити швидкий кекс: змішати кефір, яйце, цільнозернове борошно, підсолоджувач і розпушувач і поставити всі ці справи на 2 хвилини в мікрохвильову піч. Я навіть не стала переводити продукти, оскільки прекрасно знаю, що такий "кекс" тільки виглядає пристойно, але на смак - чиста підошва: для мікрохвильовки тісто має бути зовсім іншим. Хвилин через десять у чат посипалися засмучені коментарі: "у мене не вийшло". "Я думала, що він буде більш приємним на смак", "чомусь зовсім несмачний", "дуже сухий, їсти неможливо" і т.д.

Блогерша нітрохи не зніяковіла і повідомила, що все це від нестачі досвіду. Ви, каже, чи борошна багато поклали, або розпушувача мало. І взагалі: полийте це все кефіром, прикрасьте свіжими ягодами і подайте гостям - вони будуть дуже задоволені. Вони такого кексу в житті не їли і весь час будуть питати: з чого це ви його приготували?

І тут у мене з'явилося відчуття, що за кілька днів наша блогерша вперше потрапила в точку. Таки да: гості сильно здивуються, якщо не сказати більше.

Заради чого це все?

Після всього вищесказаного виникає закономірне питання: заради чого це все? Навіщо люди з сотнями тисяч передплатників витрачають свій і наш час на цю нісенітницю, з якою не можна вичавити навіть краплю чогось корисного?

Все дуже просто: в ході безкоштовних марафонів вони намагаються будь-якими способами викачати з передплатників гроші - продати їм книгу або навчальний курс, підписати на платний вебінар і т.д. У нашому випадку блогерша набирала учасників для своєї практичної програми "Здорова кухня". Всього 100 доларів - і ви учасник! Зрозуміло, що це дуже хороша ціна з шаленою знижкою, довірливо повідомляла вона. Взагалі-то люди за участь в цій програмі з задоволенням платять по 300 доларів, але наша блогерша побачила, яка тут зібралася чудова аудиторія, і вирішила зробити знижку.

І тут виникає ще один логічне запитання: якщо хочеш, щоб люди прийшли до тебе в програму за гроші, дай їм зрозуміти, що вони у тебе хоч чогось навчитися. Видай хоч крихту корисної інформації, а не вагони цього шлаку. Особисто я чітко зрозуміла, що ця людина, не дивлячись на весь її пафос мене нічому не навчить. Зрозуміло, що при такому розкладі і платити я ні за що не буду.

Але справа в тому, що подібні "коучі", "тренери", "наставники" і "експерти" продають свої продукти недосвідченим користувачам, яким здається, що вони бачать перед собою "гуру". Вони вміло впливають на "гарячі емоції" потенційних покупців: одні хочуть отримати нові навички, інші - самореалізуватися, треті - і зовсім змінити своє життя. І добре, якщо головний мінус після такого "тренінгу" - не вийде кекс: викинули і забули. А якщо людина була на фінансовому або психологічному тренінгу і в результаті зруйнувався сімейний бюджет, або взагалі особисте життя?

Якщо ви як раз зараз роздумуєте, чи віддати порівняно невелику суму за якийсь тренінг або курс в інтернеті, не зайвим буде взяти до уваги кілька речей:

* Ніхто в інтернеті не навчить вас, як отримати легкі гроші,

* Не вірте, що по-справжньому успішна людина за 100 баксів розкриє вам секрет успішності,

* Не довіряйте сліпо радам з інтернету, ставтеся до будь-якої інформації критично,

* Перевіряйте будь-яку інформацію, читайте відгуки і десять раз подумайте перед тим, як відправити комусь гроші.