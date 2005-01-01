Правовая защита бизнеса от компании «Ассирия»

Бизнесмены, предприниматели и частные коммерсанты, владеющие компаниями и имеющие бизнес, регулярно сталкиваются с риском. На первом этапе развития появляются конкурентные и коммерческие риски, а когда производство достигает обширных размеров появляются проблемы юридического и управленческого характера.

В таких ситуациях бизнес нуждается в правовой защите. Развивающимся организациям необходима поддержка опытных юристов и адвокатов, которые разрешат налоговые и арбитражные споры. Профессиональные специалисты вовремя спрогнозируют риски и найдут варианты решения таких проблем:

договорные споры;

распространение конфиденциальной и коммерческой информации;

рейдерство через контакты;

спорные ситуации с конкурентами;

проблемы с интеллектуальной стороной собственности — потеря репутации и бренда;

проблемные ситуации с собственниками — утрата активов, административное давление;

риски утраты управления бизнесом.

При таких положениях фирма и деловая активность руководителя нуждаются в устранении проблем в правоотношениях с государственными активами и контрагентами.

Желаете чтобы бизнес успешно развивался — воспользуйтесь услугами адвокатского объединения «Ассирия». Опытные адвокаты помогут отстоять интересы фирмы и избежать финансовых потерь. Адвокатское бюро https://assyria.com.ua/ru/ предоставит квалифицированную правовую поддержку, защитит бизнесмена в судебных службах и проконтролирует соблюдение правил договора.

Юристы сообщества также помогут зарегистрировать и открыть новую организацию, подготовят необходимый пакет документов и дадут консультации по всем вопросам.

«Ассирия» — команда опытных адвокатов и юристов

Работа специалистов компании «Ассирия» направлена на успешное развитие украинского бизнеса. Основная цель компании — защита и помощь. Главное направление — предоставление организациям полного спектра правовых услуг. Благодаря опытным экспертам, производство будет намного успешнее приносить прибыль.

В адвокатском объединении трудятся опытные профессионалы, которые оперативно справляются с бизнес-задачами разного плана. Высококвалифицированные сотрудники компании «Ассирия» предоставят такие услуги:

защиту активов;

проверку контрагентов;

защиту бренда;

информационную и экономическую безопасность;

корпоративную защиту организации;

структурирование бизнеса;

судебную защиту.

Компания проектирует уникальные комплексные планы, которые направлены на достижение клиентом максимальной экономической выгоды.

Также адвокатское бюро оказывает помощь в таких сферах:

сделки с недвижимостью;

урегулирование вопросов с налоговой;

юридическая помощь при обыске;

банковские споры;

реструктуризация задолженности.

Благодаря работе сотрудников этого сообщества, клиенты будут знать всю историю недвижимости, которую приобретают. Также будут осведомлены с возможными рисками.

При столкновении с налоговой службой руководители не будут бояться санкций и штрафов, так как профессиональные юристы приведут документацию в полный порядок. Если налоговая служба провела обыск, а руководитель не знает что дальше делать — адвокатское сообщество закроет конфликтный вопрос с налоговой в короткие сроки.

В трудные времена, когда производство нуждается в сохранности, профессионалы проведут реструктуризацию задолженности и выведут предприятие на новый уровень развития. Обратиться за помощью к опытным адвокатам можно на любых этапах развития бизнеса. Связаться с юристами можно даже в режиме онлайн.