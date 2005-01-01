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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Как позаботиться о своем иммунитете весной?
Не выходите из дома без завтрака
Весной стоит ввести в действие вышеприведенное правило. Почему? Завтрак является наиболее важным элементом приема пищи. Благодаря ему в течение дня у нас есть энергия для работы, и мы с меньшей вероятностью добираемся до нездоровых закусок. Согласно многочисленным исследованиям, белково-жирный завтрак снижает уровень секретируемого триптофана, который может вызвать замедление реакции и вызвать сон. Эта еда стоит обогатить свежими овощами, которые являются лучшим источником витаминов, минералов и служат антиоксидантами.
Измените свою диету на более здоровую. В свой рацион введите:
Вместо глинтвейна выберите фруктовый чай
Как сигареты, так и алкоголь разрушают усвоенные организмом витамины и микроэлементы, а также иммунные клетки, обнаруженные в крови. Таким образом, они затрудняют борьбу организма с микробами и инфекциями. В весеннее время года стоит поменять их на что-то другое, например, фруктовый чай.
Чаи из черноплодной рябины, шиповника или черной смородины богаты витаминами А, В, С и Е, содержат кальций, магний и железо, благодаря чему укрепляют организм. Питьевые чаи также являются хорошим способом согреться. Однако стоит помнить, что следует избегать экспресс-чаев, в которых мы не находим витаминов, и делать ставку на натуральные смеси, приготовленные в чайной заварке.
Старайтесь регулярно заниматься спортом
Регулярная тренировка средней интенсивности приносит много преимуществ-увеличивает объем сердца, замедляет частоту сердечных сокращений, снижает кровяное давление, увеличивает размер легких, улучшает функцию желудка и кишечника – и, следовательно, иммунитет нашего организма. Физическая активность адаптирует организм к большей потребности в производстве энергии, регенерации и способствует закаливанию организма.
Весной спорт также поможет нам сохранить хорошее настроение. В это время года вы можете отправиться на катание на коньках или групповую тренировку в тренажерном зале. В ясную погоду также стоит отправиться на велосипед или даже просто прогуляться. После успешной тренировки стоит посетить сауну.
Помните о добавлении витамина D
Весной небольшое количество солнца определенно отнимает у нас пласты положительной энергии. Если вы чувствуете, что ваше самочувствие резко падает, подумайте о том, что может повлиять на ваше здоровье. Витамин D является естественным антидепрессантом и мощным оружием в борьбе с инфекциями. В этот период многие из нас страдают от его дефицита, поэтому стоит начать его восполнять. Если не знаете в каких продуктах содержится солнечный витамин, обязательно рекомендуемо к прочтению статью https://fitomarket.com.ua/novosti/v-kakih-produktah-soderzhitsja-vitamin-d-rejting-osnovnyh-istochnikov-
Если брать добавки, Витамин D в таблетках вы покупаете в любой аптеке. Перед тем, как начать принимать таблетки, обязательно проведите профилактические осмотры на предмет его уровня в организме.
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