Где найти работу на Оболони и Южной Борщаговке

Вакансии Южная Борщаговка

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Работа Оболонский район Киев

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Ашан приглашает бухгалтера основных средств со знанием английского языка. В обязанности сотрудника входит ведение бухгалтерского и налогового учетов основных средств предприятия. В свою очередь, ведущий ритейл Украины обещает официальное трудоустройство и достойную оплату труда;

Rozetka ищет кассира, который будет вести расчетно-кассовую работу по принятию платежей;

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