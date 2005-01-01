Картриджи для принтера: какие бывают и как выбрать?

Печать фотографий, текстов, визиток, приглашений, листовок: нужда в этом возникает в жизни каждого человека время от времени. И каждый раз бегать в типографию — не всегда удобно. Это и становится причиной покупки домашнего принтера. Но сразу же возникает вопрос расходников: какие картриджи с чернилами купить на свой домашний принтер. Широкий ассортимент картриджей HP и других марок есть в интернет-магазине https://p.ua/. Подберите что-то здесь, а мы объясним, какие варианты есть, и на что стоит обратить внимание.

Что такое СНПЧ?

Чернила — очень затратный расходник, поэтому на покупке картриджей постоянно хотят сэкономить. Первая идея, которая появляется в процессе — покупка системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ). У таких систем есть два преимущества:

цена СНПЧ картриджа в два-три раза ниже, чем оригинальных моделей для принтеров;

экономия в растрате чернил в 10-15 раз выше по сравнению с оригинальными моделями.

Система непрерывной подачи чернил поможет сэкономить на использовании струйных принтеров. Для лазерной модели все равно нужно будет купить тонер, чтобы использовать порошкообразную краску.

Почему лучше купить оригинальные картриджи на принтер?

Кажется, что преимуществ у СНПЧ больше, чем недостатков. Однако, это далеко не так. Как минимум, установив такую систему, вы потеряете право на гарантийное обслуживание. Производители принтеров не поддерживают инициативу пользователей, которые устанавливают “левые” комплектующие”.

Надо признать, что с СНПЧ принтеры действительно ломаются быстрее. Больше риск того, что прольется краска и выведет из строя важные запчасти устройства. Быстрее изнашивается печатающая головка. В самих контейнерах СНПЧ достаточно часто застывает краска, поэтому экономия оказывается “миражом”.

Опытные пользователи принтеров признают, что чернила — затратный расходник. Однако, они отдают предпочтение именно оригинальным картриджам. С ними вы выигрываете в качестве печати, долговечности принтера, да еще и сохраняете возможность на сервисное обслуживание.

Картридж для принтера: где купить в Украине?

Идти на рынок в поисках конкретного гаджета — не самая лучшая идея. Вы гарантированно потратите много времени, почти точно — переплатите. Лучше посетить профильный интернет-магазин. В Украине купить картриджи для принтеров разных брендов можно в магазине p.ua. Здесь есть картриджи, фотобарабаны, тонеры, чернила и другие запчасти/расходники. Доставка — по всей Украине Новой Почтой. В пределах Киева — доставка курьером на протяжении суток после оформления заказа. Оплата сразу переводом на карту с банковского счета или через терминал самообслуживания. Доступна услуга наложенного платежа.