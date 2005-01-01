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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Що таке гіперсоціалізована особистість?
У родині влада розуму - є благо, влада сили - зло. Віктор Гюго
Згадайте типову сценку зі свого життя. Приїжджає через три дні з перевіркою «високе начальство» (неважливо куди - на ваш рідний комбінат, до філії вашої фірми, та хоч у виправно-трудову колонію, де ви служите пересічним охоронцем). І ось всі реагують по-різному. Хтось хмуриться: «як набридли ці перевірки; робити їм, чи що, нічого? ». Інший байдуже починає розгрібати «авгієві стайні» в своєму кабінеті. А ось якийсь прапорщик, кмітливий такий хлопчина типу «про інших не забувай, але і себе не ображай», раптом починає проявляти божевільну активність з підготовки до прийому начальства. Чи не спить, не їсть, весь в тривогах і турботах, щоб все було «на вищому рівні». Думаєте, підлабузник? Ні. Підлабузники - вони порожні базіки, слова вилітають з них автоматично, як відпрацьовані гази з вихлопної труби. А наш прапорщик все робить з почуттям. Не тільки керує підлеглими, а й сам особисто бере активну участь в процесі. Тому що він - гіперсоціалізірована особистість.
Гіперсоціалізірований стиль виховання - маркер тоталітарного суспільства. У темні епохи історії така поведінка в суспільстві не тільки не засуджувалося, але і культивувалося навмисно. У сталінські часи люди зі шкіри пнулися, щоб отримати почесне звання «пристойна родина». «Не для себе ростимо - для партії, для держави, для товариша Сталіна». Смішно? Ні, навпаки, сумно. Тому що з тих пір мало що змінилося
Основні якості гіперсоціалізірованної особистості:
Джерело появи гіперсоціалізірованої особистості - сім'я з певним укладом життя: Батьківський сценарій - «пристойна родина». На стіні - портрет вождя. «Правильні» розмови. Життя «напоказ». Неухильне дотримання раз і назавжди затверджених планів виховання. Життя дитини з найперших днів підпорядковане суворим правилам. Неухильно дотримується режим, дисципліна, багато уваги приділяється прищеплюванню норм поведінки. Методи виховання не надто різноманітні: контроль, заохочення, покарання.
Ще до народження дитини батьками був підготовлений «план» його розвитку, в якому визначені основні етапи: «плавати раніше, ніж ходити», ясла з півтора років, щоб звикав до колективу, в школі крім уроків - гуртки, секції і т. д. права вибору у дитини немає.
Заборона на емоції. У розряд заборонених потрапляють злість, образа, цікавість. Боятися потрібно і можна. Радіти - тільки в рамках дозволеного, але не дуже шумно і довго. Страх громадського осуду: «що про нас подумають, якщо ???». Тому дитині дозволяється дружити тільки з «перевіреними» однокласниками, чиї батьки не вселяють побоювань. Надалі за тим же принципом будуються і інші прихильності. Які емоції викликають у оточуючих гіперсоціалізовані люди? У сильних, розумних, автономних - гидливість і небажання спілкуватися. У слабких і боягузливих, але не гіперсоціалізованих - страх, схиляння перед таким ось «дбайливцем за загальне благо». У представників влади - поблажливе дозвіл іноді «бути поруч», тонке приниження «рафінованого підлабузника» і безцеремонне його використання.
Звідси висновок: в будь-якій ситуації краще залишатися самим собою, не зраджувати своїх принципів і своїх близьких, творити ту міру добра, яка під силу і яка від щирого серця.
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