Доставка цветов в Питер - как заказать через интернет?

Если хотите удивить родных и близких неожиданным и оригинальным презентом, предлагаем заказать цветочную композицию с доставкой цветов в Санкт-Петербург https://www.superflowers.com.ua/tsvetyi-sankt-peterburg/

И расстояние не помешает вам подарить счастливые мгновения любимым. В каталоге представлены разные варианты букетов. Переходите и выбирайте тот вариант, который понравится второй половинке, маме, сестре, возлюбленной, коллеге. Заявки принимаем круглосуточно. В этом огромное преимущество заказа цветов через интернет. Экономьте время, силы и энергию, совершайте покупки, сидя на диване! Обращайтесь уже сейчас. Мы поможем подобрать идеальный подарок.

Как заказать букет в Питер в интернет-магазине Superflowers?

Заказать роскошный подарок для родных и близких в нашем цветочном салоне достаточно легко и просто. Принимаем заказы в онлайн-режиме или позвонив по номеру телефона, указанному на сайте. Стоимость букетов зависит от сложности выполнения флористических шедевров, а также количества цветков.

Время доставки цветочных композиций:

оплачивая заказ до обеда (12.00), отправим букет цветов в этот же день;

при оплате продукции после обеда доставим подарок на следующий день.

Если возникли непредвиденные обстоятельства, отправим букет получателю в течение 2-4 часов после оформления заявки. Дополнительный бонус - услуга совершенно бесплатная. При условиях срочного заказа условия обсуждаются с менеджером индивидуально. Вручим цветы в офисе, отправим домой, в кафе, ресторан на ресепшн.

При оформлении заказа не указали время доставки? Тогда отправим подарок в течение рабочего дня. Цветы, которые хотите отправить ночью, доставим по отдельной стоимости. В случае заказа сложной композиции, дата доставки обсуждается при составлении сделки.

Международная доставка возможна в разные города России, а также Францию, США, Египет, Чехию и т.д.

Особенности доставки подарков:

При транспортировке букета курьер ожидает получателя 15 минут не более. При отсутствии получателя мы оставляем за собой право оставить букет администратору, если подобные условия обсуждались. Условия повторной доставки обсуждаются в отдельном порядке.

В случае, если выполнить условия доставки невозможно по причинам, независящим от наших сотрудников (отказ от подарка получателя, отмена заказа после создания композиции), сумма не возвращается клиенту. Если неприятная ситуация произошла по вине курьера, обязуемся выплатить полную сумму.

Звоните! Рады помочь с выбором цветочных композиций.