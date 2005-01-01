Что надо знать, заказывая наборы шаров

Воздушные шары! Это всегда празднично, ярко, легко! Но так ли просто составить композицию, чтобы она соответствовала событию, сочеталась с тематикой праздника, с интерьером или экстерьером помещения, и даже с особенностями характера человека, кому это великолепие из шаров будет вручено?

Несколько акцентов для дизайна

Есть моменты, когда лучше прибегнуть к помощи профессионалов в аэродизайне. Ведь для качественного оформления события должно быть не только чувство вкуса, которое можно развить, но и опыт. Набор шаров в киеве или других городах можно заказать на разных сайтах с соответствующей тематикой. Есть основные правила, которые надо учитывать при выборе наборов для украшения.

Расположение. Ключевые элементы – цифры, фигуры, надписи должны находиться на уровне глаз. Значит, надо учитывать возраст аудитории. Это детский праздник, или виновник торжества – взрослый человек. Другие элементы композиции можно размещать выше или ниже этого уровня. Площадь помещения. Особенности поверхностей (потолок, стены). Габариты зала или комнаты – основное, на что надо обратить внимание. Если помещение тесное, с маленькой площадью, то уместнее будут светлые полупрозрачные шарики. Этот прием – светлые островки, поможет визуально расширить пространство. Если потолок низкий, то гелиевые шары под него не надо запускать, это сделает его еще ниже. В небольшом зале избегают объемных композиций. Лучше украсить цепочкой из шариков либо сделать несколько ярких акцентов. Также необходимо учесть качество потолочного перекрытия. Если потолок сильно шершавый, или на нем расположено много осветительных приборов с лампами накаливания, то гелиевые шарики там лучше не размещать, а расставить в виде фонтанов. То же касается и работающих кондиционеров, это надо также учитывать. Сочетания цветов. Основное правило – соответствие интерьеру, его стилю и цветовой гамме.

Для большого торжества (юбилеи, свадьба) достаточно использовать 2 – 3 цвета. Это может быть либо контраст, например, черное с золотом или серебром. Либо подобрать мягкие светлые оттенки.

Для детского праздника используют яркие цвета.

Для комнат с приглушенным светом используют пастельные оттенки в композициях. Либо яркие, но теплые цвета: желтый, оранжевый.

Кроме профессионализма важно еще относиться к своему делу с любовью! Тогда и украшать, и придумывать новинки будет легко.