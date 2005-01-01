Вживання кофеїну зменшує обсяг сірої речовини в мозку

Кофеїн вносить тимчасові зміни в будову мозку.

Нове дослідження вперше показало, що вживання кофеїну зменшує кількість сірої речовини в мозку. Однак після відмови від кофеїну його кількість досить швидко приходить в норму.

Кофеїн - найпопулярніша психоактивна речовину на планеті. Він допомагає людям зберігати бадьорість, але той же ефект може викликати проблеми зі сном, якщо, наприклад, зловживати кофеїном вечорами.

Тим часом відомо, що поганий нічний сон призводить до "виснаження" мозку. Чи означає це, що і вживання кави може призвести до подібних змін? Саме цю гіпотезу спробували перевірити вчені з Базельського університету в Швейцарії.

І вони отримали дивовижний результат: кофеїн дійсно впливав на кількість сірої речовини в мозку випробовуваних, при цьому не погіршуючи якість їхнього сну. Втім, мозкові структури учасників експерименту приходили в норму через якийсь час після його завершення.

Пояснимо, що сірою речовиною мозку вчені називають нейрони і їх з'єднання. У той же час біла речовина з'єднує розрізнені нервові пучки, сприяючи передачі сигналів між клітинами.

Щоб вивчити взаємозв'язок вживання кофеїну, порушень сну і обсягу сірої речовини, дослідники провели експеримент. Вони запросили 20 випробовуваних, які пили каву щодня і запропонували їм замінити її на таблетки. Протягом 10 днів вони отримували таблетки кофеїну, а ще 10 днів брали плацебо. Природно, вони не знали, що половину часу не отримували кофеїн.

При цьому в кінці кожного 10-денного періоду вчені заміряли кількість сірої речовини добровольців за допомогою МРТ, а також досліджували якість їхнього сну, записуючи електричну активність мозку (методом електроенцефалографії).

Таким чином вони з'ясували, що якість сну піддослідних була однаковою як в період вживання кофеїну, так і в період утримання. У той же час при відміні кофеїну на 10 днів відзначалося зростання обсягу сірої речовини в мозку учасників дослідження.

Особливо помітні були зміни в правій медіальній скроневій частці мозку. Вона включає гіпокамп, який бере участь в процесі запам'ятовування і відповідає за просторове мислення.

Дослідники нагадують, що їх результати не означають, що кофеїн згубно впливає на центральну нервову систему. Є докази його позитивного впливу на мозок: наприклад, попередження хвороби Альцгеймера. Однак він виразно впливає на пластичність нашої нервової системи, що вимагає подальшого вивчення.

Нове дослідження було опубліковано у виданні Cerebral Cortex.