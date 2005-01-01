Курить или нет одноразовые электронные сигареты

Курить или нет – зависит от желания человека. Вред от употребления табачного дыма – давно доказанный факт. Но «если нельзя, а очень хочется» – как гласит пословица, многие предпочитают более приемлемый способ – вейпинг, предполагающий наличие электронной сигареты, испарителей и других устройств, работающих по принципу мини-кальянов.

Приверженцы такого вида получения пара приобретают различные приборы для выпаривания табака, с примесями ароматических добавок, создающих разнообразные запахи. Устройства имеют вид небольшой коробки с насадкой или длинного цилиндра – так выглядят одноразовые электронные сигареты.

Одноразовые электронные сигареты можно приобрести в интернет-магазине esmokers.com.ua и покупатели получат возможность выбора:

вейпов различной, в том числе невысокой, стоимости;

с достаточно емким количеством затяжек – от 300 до 1600 тяг;

простотой и легкостью затяжек, не требующих физических усилий.

К вейперам относят курильщиков, условно разделяемых на две категории:

Курившие обыкновенные сигареты или папиросы, но из-за вреда табачного дыма перешедшие на вейпы

Те, кто начал курить благодаря новомодному изобретению, исповедуя «здоровое» употребление пара ради модного тренда или для поддержания интересной беседы.

Вейп работает по принципу ингалятора – курильщик вдыхает пар, образующийся от закипания расположенной в коробочке жидкости, содержащей никотин или различные травы. Есть несколько видов вейпов, в том числе боксмоды, механические и Pod-системы. Бокс моды имеют возможность работы с двумя или тремя аккумуляторными батареями мощностью до 300 Ватт. Механические моды не содержат встроенной платы и требуют от пользователя наличия опыта.

Одноразовые Pod системы не предполагают повторного использования и дозаправке не подлежат. Вейпы имеют аккумулятор, рассчитанный на несколько суток работы и картридж объемом 1,2 мл. Модели, которые можно приобрести в Вейп Шоп Esmokers, не содержат продуктов переработки табака. Их удобно хранить в миниатюрной сумочке или просто в кармане.

На сайте https://esmokers.com.ua/odnorazovye-elektronnye-sigarety/ начинающие курильщики смогут выбрать электронные гаджеты с наиболее благоприятным сочетанием высокого количества затяжек и вполне доступной цены. Предлагаемые одноразовые гаджеты для парения содержат различные имитаторы вкусов – ментола, табака, различных фруктов.

По мнению вейперов, их способ курения абсолютно безвреден, поскольку в процессе выпаривания не выделяются смолы. Данное утверждение не является абсолютно бесспорным, ученые доказали что во время вейпкурения образуется больше 30 токсических веществ.

В ароматизаторах, часто используемых в вейпах, обнаружили диацетил, который при длительном употреблении вызывает воспаления дыхательных путей.

Но при всех недостатках, вейпы приобретают все больше поклонников, поскольку их негативное влияние несоизмеримо с вредом от табакокурения.