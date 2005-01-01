Ефективний догляд за трояндами

Багато садівників мають мрію перетворити свій квітковий садочок у квітучий сад. Саме тому питання як доглядати за трояндами хвилює кожного. Щоб мрія отримала розвиток, важливо додати не аби яких зусиль. Саме праця та дотримання основних правил размноження рослин доведуть до результату.

Ще питання як доглядати за трояндами може вирішитися, якщо ознайомитися з ефективним засобом ЯРОС, яке не тільки відновлює грунт, але й дає видимий поштовх розвитку рослинам й сприяє їх швидкому розвитку та розмноженню.

Способи розмноження троянд з органічним добривом ЯРОС

Найефектинішим способом розмноження троянд, методом живцювання завжди дійовий, особливо коли до цього процесу додається ефективний розчин ЯРОС. Для цього над листовою ниркою робиться зріз, який пророщується із розчином ЯРОС. Коли у пагона утворюються корені, його можно відсаджувати у відкритий грунт. В цьому випадку підготовлюють розчин ЯРОС із відстояною водою без хлору.

Троянди плечисті та чагарникові розмножуються відводками. В даному випадку внизу міцного та сильного пагону робиться надріз, в який втавляється сірник. Обрізана частина засипається грунтом і фіксується. Залишений кінчик підв’язується до кілка. Кілок від’еднують від основоної рослини, коли у відводка з’являється коріння.

Не менш ефективний спосіб розмноження троянд окуліровка. Тут без вправності не обійтися. В основі рослини біля кореню роблять Т-подібний виріз, в який розміщують бруньку окультуреної троянди. Місце розрізу закривається плівкою або агроволокном.

Більш терплячі господарі можуть спробувати розмножувати троянди насінням. У всіх випадках неможливо обійтись без органічного добрива ЯРОС. Це добриво унікальне й робить надзвичайні чудеса. Правильне дозування, й регулярні роботи щодо поливу та обробленю рослин, робить троянди дуже привабливими. А ще їх стає дуже багато, бо всі питання щодо розмноження із ЯРОС дають певний результат.

Ефективне добриво ЯРОС для троянд грає велику нагоду:

воно живить грунт.на якому ростуть троянди;

насищає всім необхідним рослини;

прискорюе процес розмноження;

допомагае трояндам прокинутися від зимової сплячки.

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