Одежда для женщин в CHICLY

Красивое платье подчеркнет достоинства, скроет недостатки любой фигуры и внешности. Не важно худенькая девушка или пышечка, при правильном подборе гардероба она — красавица и принцесса. Непросто купить вещи, которые подходят к своему типажу. Магазин Чикли предлагает большой выбор женских вещей разнообразных вещей, расцветок, предназначенных для разных типов фигур. В интернет-магазине продаются блузки, юбки, шорты, платья, пиджаки. Из данных элементов несложно скомбинировать гардероб для деловых будней или праздников.

Как выбрать одежду от Chicly

Если внимательно присмотреться к ассортименту, продается множество вещей универсального назначения, например, несколько вариантов блузок с кокеткой — прямой или V-образной. Модель украшена оборочками, подойдет любой даме, независимо от возраста. Смотрится данная блузка женственно. Модную вещь легко скомбинировать с классической юбкой-карандаш длиной за колено, мини-юбкой или с кожаными шортами, если хочется пойти на мероприятие. Оригинальное сочетание отлично смотрится.

В выборе одежды удобно ориентироваться на классические модели, чтобы создать универсальный гардероб. Для подбора повседневного гардероба одежда женская в CHICLY станет универсальным вариантом. Мода повторяется на каждом витке и немного модернизируется. Вновь стали трендом сезона платья и блузки с романтическими воланами. Подобные модели платьев и блузок оставались в моде в 80-х годах. В магазине много платьев, обыгрывающих романтический образ в колониальном стиле. Наряды подойдут для офиса, повседневной носки, вечеринок.

Преимущества интернет-магазина

На сайте удобно настраивать поиск товаров по следующим характеристикам:

размер одежды;

цвет;

по фасону — туника, футболка, платье и так далее;

по цене.

Можно отсортировать предметы гардероба по наличию принта, типу застежки — на молнии, кнопках, крючках. Имеется возможность сортировать вещи по наличию капюшона и его форме, материалу, сезону. Встроенные настройки позволят выбрать одежду, идеально подходящую по фигуре, цвету глаз и типажу. Добавлен отдельный раздел сайта, где представлена одежда больших размеров для шикарных женщин. В магазине Chicly можно купить и аксессуары обувь. Несложно подобрать вещи, гармонирующие друг с другом.

Как подобрать одежду под типаж

Многие знают, что по типажам девушек делятся на четыре типа: зима, весна, лето и осень. Девушка-зима — это брюнетка с очень смуглой или светлой кожей. Таким дамам идут ярко-синий, ярко-розовый, бирюзовый. На сайте большое многообразие этих цветов. У девушки-весны русые волосы и светлая кожа. Подойдут неяркие голубые травяно-зеленые, красные, оранжевые, желтые цвета. Девушка-осень рыжая, часто с веснушками. Ей подойдет рыжий, охристый, изумрудно-зеленый, коричневый и другие тона осени. Представлены наряды для любого типа внешности и различной цветовой гаммы.

Покупатели имеют возможность воспользоваться консультацией сотрудника. Консультант поможет выбрать одежду, разобраться с размером, ответит на любые вопросы. При заказе клиенты могут воспользоваться доставкой по Украине через Нова Пошту. Посылки приходят быстро, поскольку отправляются внутри страны. Дополнительно присутствует доставка в Россию и СНГ. Для жителей Украины существуют три способа оплаты заказа, в том числе, оплата на сайте и наложенный платеж.