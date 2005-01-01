МОЗ: ситуація з коронавірусом в Україні покращиться не раніше кінця травня

І це - в кращому випадку.

Стабілізація ситуації з третьою хвилею епідемії можлива не раніше кінця травня поточного року і то - при строгому дотриманні правил карантину. Таку думку під час онлайн-брифінгу висловила професор, головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград.

- Ми заходимо в третю хвилю. Чи зможемо говорити про те, що епідемія пішла на спад лише тоді, коли чітко будемо виконувати всі заходи, необхідні для стримування епідемії. Зараз зробили акцент на вакцинацію. Що дуже важливо. Але це не буде вирішальним в боротьбі з пандемією, - зазначила Виноград.

Вона додала, що перш за все в боротьбі з коронавірусом необхідно суворе дотримання карантинних заходів.

- Якщо ми впровадимо реальний карантин і будемо контролювати його виконання, то в кращому випадку до кінця травня стабілізуємо ситуацію. Оскільки за законами епідеміології приріст - динамічний процес. І він вимагає певного часу як на зростання, так потім і на спад, - підкреслила фахівець.

При цьому заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак зазначила, що на даний момент Україна знаходиться в складних умовах, коли на території всієї країни тільки одна область тримається в жовтій зоні. При цьому найбільший рівень небезпеки спостерігається в Києві і на території всієї Західної України.

- 558 лікарень по Україні - тобто всі комунальні непрофільні лікарні - позначені для прийому хворих з коронавірусів. Вони мають 75 158 ліжок, з них 64 250 - з централізованою подачею кисню. Зайнятість фонду на 28 березня - 59% (: 37 500 ліжок). І ця зайнятість прогресивно збільшується - ще минулого тижня було 49%, - повідомила Микичак.

Вона додала, що високий рівень завантаженості ліжок з киснем спостерігається в Києві (84%), Житомирської (74%), Київської (77%), Львівській (69%), Миколаївській (68%) областях.

- Близько 20% хворих коронавірусом потребують спостереження в стаціонарі. 2850 ліжок зайнято важко хворими. В Україні є 6552 апаратів ШВЛ і +1424 з них зайняті. В цілому за добу було госпіталізовано 3 129 українців з коронавірусом. Виписано 1647. Тобто виписується поки менше, ніж надходить, - підкреслила заступник міністра охорони здоров'я України.

Станом на 29 березня в "червоній" зоні карантину знаходяться 11 областей. Це Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області. Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.