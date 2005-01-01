Изготовление наградной и сувенирной продукции в Craft Prize

Награда — это что-либо выдаваемое(даваемое) или присеваемое в качестве поощрения за заслуги, отличия, в знак благодарности кем-либо за что-либо. Примерно так звучит определение в Википедии. Существует определенный перечень традиционно подразумевающихся под этим термином изделий. Это ордена и медали. Но в ряде случае по их статуту награждение ими невозможно. На сайте craftprize.com.ua, можно ознакомиться с современными вариантами наградных и сувенирных изделий которые изготавливает компания Craft Prize. Кратко рассмотрим продукцию предприятия и возможные сферы ее использования.

Спортивные награды

Исходя из названия понятно, что данная продукция призвана отметить успехи в спорте. Компания предлагает своим клиентам изготовление:

медалей;

кубков;

статуэток.

С вариантами продукции которую разработали дизайнеры предприятия можно ознакомиться на сайте компании. Отдельно стоит отметить модели из акрила, стекла с тематическими изображениями и возможностью нанесения персонализированной информации (например, наименование события или фамилии и имени награждаемого).

Для массовых мероприятий, когда предполагается массовое награждение (например, просто за участие), можно заказать медали в Craft Prize также изготовленные из акрила или стела. Цена таких изделий достаточно низкая, а такой формат представления наград в качестве памятного сувенира на настоящий момент очень редок и мало распространен не только в стране, но и за рубежом.

Корпоративные сувениры

Как правило, такие изделия не несут наградной функции. Основная их задача — подчеркнуть корпоративный стиль или как памятный аксессуар потенциальному клиенту, причем имеющий функциональное назначение. Разнообразие вариантов огромное, начиная от письменных приборов и заканчивая самыми невероятными предложениями. Отличительной чертой корпоративных сувениров является информация или логотип компании, нанесенный на изделие.

Также на сайте предприятия можно ознакомиться с оригинальными вариантами изготовления различных дипломов, сертификатов, эксклюзивных подарков, а также изделий из металла несущих функцию наград или памятного сувенира.

Ассортимент и разнообразие продукции предприятия достаточно обширен. Но всегда может возникнуть ситуация, когда потребуется совершенно уникальное изделие. Компания всегда пойдет на встречу и готова обсудить любые предложения и изготовить продукцию по предложенному заказчиком эскизу.

Сроки выполнения заказов минимальные для серийно выпускаемых изделий. Индивидуальные заказы рассматриваются в приоритетном порядке. Время их исполнения сокращено до минимума.

Доставка продукции осуществляется на условиях самовывоза. Пункт выдачи находиться в офисе компании по адресу Киев, ул. Юрия Ильенка 2/10. Возможна доставка курьеров в пределах столицы. При стоимости заказа более 1000 гривен это бесплатно. В регионы доставка осуществляется проверенными транспортными компаниями и по их расценкам. Оплата возможна любым удобным для заказчика способом, в том числе и при получении товара.