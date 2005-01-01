Поліція отримала право ловити призовників, а верховний головнокомандувач - закликати резервістів

Що ще потрібно знати про зміни правил виконання військового обов'язку.

Після підпису президента в Україні запрацює закон №3535, який встановлює нові правила виконання військового обов'язку. Верховний головнокомандувач отримає одноосібне право закликати в армію резервістів, тобто тих, хто в ній уже відслужив протягом особливого періоду.

Коли кінець особливого періоду

Особливий період - це стан країни, в якому ми зараз живемо. Чи не військовий стан, але і не мирний час.

Особливий період почався з оприлюднення указу президента "Про часткову мобілізацію" і бере відлік з 17 березня 2014 року. Він продовжує тривати, що в 2018 році підтвердив Верховний суд України. Дати закінчення немає. Теоретично її можна уявити як день, коли Крим і весь Донбас будуть повернуті під контроль України.

Кого можуть закликати першими

У змінах до різних законів, які об'єднані в закон 3535, значиться загальне слово "резервіст". Тоді як в змінах до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" сказано, що в особливий період призиваються "громадяни України, які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві та / або зараховані в військовий оперативний резерв.

- Контрактники-резервісти - це ті, хто склав контракти з військовими частинами і регулярно проходить військові збори. Тобто люди, готові в будь-який момент взятися за зброю, - каже колишній заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко. - Оперативний резерв - це особи, звільнені з армії в запас. Тут виділяють дві черги. В першу потрапляють особи, що недавно пройшли строкову службу, демобілізовані із зони бойових дій, контрактники, у яких закінчився термін служби. У другу чергу потрапляють резервісти старше 40 років, які давно проходили військову службу.

Перевага в заклику, каже генерал-лейтенант, буде віддаватися призовникам першої черги. Зокрема, учасникам АТО і ООС.

Що може стати приводом для призову

У законі конкретизації немає. За замовчуванням це може бути загострення на сході України, новий вектор агресії, гостра нестача бійців в Збройних силах або фахівців певних професії. Наприклад, зенітників або радіотехніків.

- Визначати необхідність призову резервістів будуть в Генеральному штабі виходячи з оперативної обстановки, - повідомили в Міністерстві оборони.

Скільки триватиме, скільки можна оголошувати

У законі сказано, що резервістів можуть призвати до армії не більше ніж на 6 місяців. А ось кількість закликів не обмежується.

- Припустимо, армії для боєздатності необхідні 500 000 чоловік з резерву. Їх закликають, а через півроку, якщо ситуація не змінюється, закликають 500 000 інших, - говорить Ігор Романенко.

Теоретично ще через півроку других можуть змінити перші. До заклику можуть підключати резервістів з другої черги.

- Такий закон давно пора було прийняти. В Ізраїлі саме все так і працює з 1948 року і працює добре, - прокоментував майор запасу Армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер.

Куди можуть відправити

Резервістів розподіляють по військових частинах відповідно до фаху та потребам. Передбачається, що можна буде повернутися в частину, де раніше проходив службу.

Резервісти можуть бути спрямовані в ООС, так як вже мають бойовий досвід, або замінити на мирній території військових, які були спрямовані в ООС.

Які обіцяні гарантії

На час призову за резервістом зберігаються місце роботи і середній заробіток. Якщо призовник офіційно безробітний, тобто стоїть на обліку в службі зайнятості, держава платить йому 6 місяців мінімальну зарплату.

Резервісти отримують пільги при скороченні штату співробітників на підприємстві.

Що ще є в законі

Військкоматів більше не буде. Вони перейменовані в центри комплектування та соціальної підтримки.

Військовий квиток став обов'язковим для пред'явлення при складанні трудового договору. Раніше це вимога діяла при зарахуванні резервіста в штат або при складанні довгострокового контракту.

Поліція отримала право розшукувати і доставляти в центри комплектування та соціальної підтримки призовників і резервістів, які ігнорують повістки, не являються на медкомісію, тобто здійснюють адміністративні проступки.

Виростають штрафи за адміністративні проступки та кримінальні злочини, пов'язані із викликом.