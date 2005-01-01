Частина мозку продовжує жити після смерті: вчені виявили клітини-

Деякі клітини в мозку продовжують функціонувати навіть після смерті людини. Вчені з'ясували, що вони збільшують свою активність, нібито намагаючись врятувати те, що залишилося від навколишніх тканин.

Ми звикли думати, що після смерті тіла всі системи в організмі припиняють роботу. Зупиняється серце, не рухаються легені, кров і кисень перестають надходити до органів ... Однак деякі клітини в мозку не просто продовжують виконувати свої функції після смерті організму: експресія (активність) їх генів в мертвих тканинах помітно збільшується.

Дивовижне відкриття зробили вчені з Іллінойського університету в Чикаго. Багато в чому це сталося завдяки тому, що в університеті є свій біорепозіторій (сховище) тканин людського мозку. Зразки надходять туди незабаром після смерті або операції з видалення тканин у людини з таким собі неврологічним захворюванням.

Це свого роду банк мозку, який дозволяє вченим досліджувати нервову систему людей з шизофренією, епілепсією, хворобою Альцгеймера і багатьма іншими захворюваннями і порушеннями.

Дослідники, що вивчили зразки, помітили важливі відмінності між "свіжими" тканинами, отриманими відразу після операції, і тими, що провели в репозиторії більше 12 годин. Вчені побачили, що в більш старих зразках ескпрес деяких генів була вище, і вирішили вивчити цю особливість детальніше.

"Ми вирішили симулювати смерть цих тканин і простежити за експресією всіх генів в них, починаючи з 0 і до 24 годин після смерті. Для цього ми залишили велику кількість недавно зібраного матеріалу при кімнатній температурі, щоб відтворити цей посмертний інтервал", - пояснює співавтор дослідження доктор Джеффрі Леб (Jeffrey Loeb).

Тіло продовжує рухатися навіть через півтора року після смерті

Велика частина генів в цих тканинах ніяк не змінила свою роботу за ці 24 години. При цьому гени, присутні в нейронах, почали швидко деградувати вже в перші години після смерті. І, нарешті, "гени-зомбі" помітно збільшили свою активність в посмертний період. Вчені з'ясували, що ці гени пов'язані з гліальними клітинами, які виконують захисну функцію в мозку.

Таку дивну активність насправді легко пояснити. Гліальні клітини, або нейроглії, включаються в роботу при травмах мозку або, наприклад, під час інсульту. Вони "підчищають" мозок від відмерлих клітин, і безсумнівно смерть мозку або хірургічне втручання - це їх "зоряний час".

Експеримент показав, що нейроглия продовжує рости і протягувати свої "відростки" до оточуючих її клітина ще багато годин після смерті тканин. Однак через 24 години активність гліальних клітин завмирає, і вони зливаються з навколишньою мертвою тканиною.

Гліальні клітини продовжують рости після смерті мозку.

Що дає це цікаве відкриття в практичному плані? Як вважають автори роботи, воно повинно змінити підхід до вивчення нервової тканини людини. Адже виявилося, що процеси життєдіяльності в мозку не зупиняються після смерті: вони змінюються і змінюють саму тканину.

Однак тепер у вчених є точна інформація про те, як гени і клітини тканин мозку поводяться в перші години після смерті, що дозволить точніше інтерпретувати результати посмертних досліджень.