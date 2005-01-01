Чому після схуднення випадає волосся?

Здорове схуднення - процес клопіткий і такий же тривалий, як накопичення «зайвих» кілограмів. Однак ми нетерплячі. Якщо після довгих коливань рішення нарешті прийняте, то хочеться скинути вагу як можна швидше. У наш час таке можливо. Але обдурити природу не вийде.

Швидке схуднення чревате наслідками, серед яких випадіння волосся. Вони страждають через нестачу поживних речовин, стресу і гормональних змін. Всі перераховані явища можуть бути наслідками раптового схуднення, точніше - дієт і технологій, за допомогою яких ми намагаємося «стрибнути вище голови».

Краш-дієти

Запозичене слово «краш» співзвучно і близьке за змістом до російського слова «трощити». Агресивна краш-дієта на межі голодування покликана зруйнувати накопичений тілом жир. Вона - зброя агресивної боротьби із зайвою вагою.

Перше дослідження, що зафіксувало втрату волосся через 2 місяці після початку курсу інтенсивного схуднення, датоване 1976 роком. Багато вчених пов'язують цей побічний ефект зі зниженням споживання необхідних тілу калорій і поживних речовин внаслідок суворої дієти. Крім того, різкий дефіцит їжі - це психологічний стрес. Саме його в сукупності з нестачею заліза назвали причиною втрати волосся жінками індійські дослідники.

Низькобілкові дієти

Дієту з низьким вмістом білків можуть призначити при хворих нирках. Але вона також сприяє зниженню ваги, хоча зазвичай це не розглядається головною метою. Основа волосся - білок кератин. Для його синтезу організм використовує амінокислоти, що надходять з білковою їжею. Дефіцит амінокислот в раціоні може вплинути на виробництво кератину і викликати випадання волосся. На думку індійських вчених з Міжнародної клініки Hairline, найчастіше здоров'я волосся залежить від наявності таких амінокислот, як гістидин, лейцин, цистеїн і валін. Волосся - не найважливіший орган тіла, тому воно перерозподіляє дефіцитні ресурси на інші залежні від білків функції. Серед них відновлення тканин, вироблення гормонів, регулювання водного та лужного балансу, травлення.

Операції по зниженню ваги

Ряд досліджень демонструє, що операції для зниження ваги часто супроводжуються дефіцитом білків, вітамінів, мінералів і можуть викликати випадання волосся.

Наприклад, грецькі вчені з Університету Фессалії в 2018 році спостерігали його у 56% пацієнтів після гастроектоміі, причому у жінок частіше, ніж у чоловіків. У всіх учасників дослідження після операції знизився рівень цинку і вітаміну В12.

Обмежувальні дієти

Обмежувальні дієти не такі суворі, як краш-дієта. Їх вважають корисними, тому що довгожителі, як правило, ніколи не переїдають. Проте вони теж можуть привести до дефіциту поживних речовин, особливо якщо спрямовані на якусь одну групу продуктів.

На думку дослідників з різних країн, найчастіше випадіння волосся пов'язане з дефіцитом заліза, цинку, селену, білків і незамінних жирних кислот.

Крім того, випадання волосся викликає також дуже низький вміст калорій в їжі. Худніть правильно. Доброго здоров'я!