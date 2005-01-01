Как раскрутить бизнес при помощи копирайтинга?

Существует множество маркетинговых систем, которые помогают вести бизнес в интернете. Одной из них является текстовый контент. Текст – это не просто буквы, сложенные в предложения. Это настоящее искусство по грамотному привлечению клиентов и повышению узнаваемости бренда.

Что такое копирайтинг

Копирайтинг – это процесс создания статей различной направленности, которые подталкивают читателя к совершению значимого для бизнеса действия. Обычный текст подталкивает пользователя к подписке, покупке, репосту, регистрации или др.

Копирайтингом занимаются копирайтеры, главная задача которых анализ целевой аудитории, психологическое воздействие на читателя. Для этого автор должен обладать умением владеть словом и чувствовать клиентов максимально тонко.

Основы раскрутки бизнеса копирайтингом

Копирайтеры создают качественный контент в соответствии с современными тенденциями в копирайтинге. Самой важной особенностью коммерческой статьи является сторителлинг.

Сторителлинг – это метод скрытой рекламы, который используется в фильмах, книгах и тем более статьях. Это средство завуалирования обычного коммерческого предложения – настоящая находка для бизнеса, так как ни один клиент не захочет отвечать на прямую рекламу.

Такой формат общения с клиентом используется не только на сайтах, но и для электронной рассылки, лендинга, создания сценариев в видео. Первым делом в статье должна быть размещена информация об истории, интересные факты или другие отрешенные, но интересные данные. В итоге текст плавно подводит читателя к покупке или подписке.

Это позволяет незаметно навязать рекламу и психологически расположить клиента. При этом не стоит бояться экспериментировать и пробовать новые методы.

Не стоит создавать текст в одном стиле и формате. Используйте блоки внимания, различные шрифты. После этого важно мониторить реакцию целевой аудитории и действовать с учетом этих данных.

Где найти копирайтера для раскрутки сайтов

Существует три способа поиска автора для копирайтинга, которые вы можете выбрать по своему усмотрению. Это:

биржа копирайтинга;

самостоятельный копирайтер;

агентство.

Биржа копирайтинга представляет собой платформу с большим количеством авторов различной специализации. Такой метод поиска копирайтера позволяет сделать выбор самостоятельно, но при этом гарантии предоставляются только биржей, что не защищает от срыва сроков или некачественного контента.

Самостоятельный копирайтер либо сам ищет заказчиков, либо размещает профиль на сайтах. Это самый ненадежный вариант. Найти опытного специалиста, который сможет создать эффективный текст – настоящее чудо.

Агентство радикально отличается своей безопасностью и гарантией успешного результата. В компании вы не столкнетесь один на один с копирайтером. Разработкой вашего контента занимается целая команда мастеров, что обеспечивает отличный результат. Заказать разработку текстов вы можете в агентстве текстового контента https://dmcontent.agency/