Принципи організації складської логістики на підприємстві

Основне завдання складської логістики вирішується за дотриманням певних норм і правил. Саме вони дозволяють вибудувати не лише ефективний, але і економічно вигідний процес.

В першу чергу необхідно визначити, скільки приміщень знадобиться, щоб побудувати ефективну роботу. Тут слід знайти золоту середину та прийняти остаточне рішення, проаналізувавши всі сторони процесу.

Наступним етапом управління і організації складської логістики на підприємстві повинно стати придбання або оренда сховищ, придатних для експлуатації. У деяких випадках доводиться вдаватися до допомоги аутсорсингових компаній.

Перші два варіанти, швидше за все, будуть дешевшими, при цьому розвиток бізнесу буде прискорюватися, адже весь процес буде реалізовуватися так, як зручніше для роботи конкретного підприємства.

Як вибрати компанію з надання складських послуг

Якщо вибір все ж ліг на спеціалізований логістичний сервіс, необхідно з величезної кількості вибрати один найбільш підходящий.

Важливо звернути увагу на наступні чинники:

Складське господарство і логістика фірми повинні бути об'єднані єдиним інформаційним потоком.

Робота повинна здійснюватися з високою швидкістю, а замовлення виконуватися точно і в строк.

Краще якщо компанія надає послуги на ринку кілька років, а значить, має великий досвід.

Незайвим буде, якщо крім основної послуги - складування, організація надає додаткові можливості своїм клієнтам: транспортувати вантаж, займатися митними питаннями та інше.

Саме так працюють компанії групи ZAMMLER. Фахівці підприємства можуть запропонувати комплексне рішення будь-якої, навіть нестандартної задачі - від організації перевезення і зберігання до вирішення всіх супутніх питань. Більше інформації з питань складської логістики за посиланням https://www.zammler.com.ua/ru/services/warehousing/ на сайті компанії.

Системи складування, методи управління вантажами

Від місця, де буде базуватися логістичний центр, залежать транспортні витрати. Відповідно доведеться розрахувати, з якої частини міста можна оперативно доставляти товари до місця реалізації, не збільшуючи витрати компанії.

Склад в логістиці - це місце, де виконується величезна кількість чітко відпрацьованих дій. Все починається з вибору конкретної одиниці вантажу, в якій будуть зберігатися товари (палети, ящик або цистерна, в залежності від виду виробів).

Потім відповідно до неї підбирається спосіб складування. Палети та ящики можуть укладатися один на одного, коробки - поміщатися на полиці. При цьому важливо максимально використовувати вільне місце, але забезпечивши доступ персоналу.

Зберігатися всі вантажі можуть відповідно сорту, партій, найменуваннями та іншими способами. Таке сортування покликане забезпечити легку орієнтацію на складі.

Раціональне планування

Схеми розміщення вантажу в сховищі повинні бути розроблені ще на підготовчому етапі. При цьому важливо не тільки помістити максимально велике число товарів, а й забезпечити до них легкий підхід людей і під'їзд спеціальної техніки. В іншому випадку буде неможливо доглядати за виробами, контролювати їх якість і вільне переміщення з місця навантаження і назад.

Важливо розмістити всі вироби в певному порядку. Ті, що оновлюються найбільш часто - в найближчій до розвантаження частині приміщення. Рідко переміщувані - глибше на склад. Такого ж принципу слід дотримуватися щодо швидкопсувних і вантажів, які довго зберігаються. до

Устаткування сховища

Для підвищення функціональності необхідно придбати спеціальне обладнання та техніку. До обов'язкових позицій можна віднести стелажі і засоби, що дозволяють переміщувати вантажі по самому приміщенню (навантажувачі). Також необхідно подбати про нормальну систему вентиляції, пожежної безпеки, сигналізації. Все це дозволить зберегти товар в належній якості.

Організація системи потоку інформації

Тут мова йде про ведення документації, в тому числі в електронному вигляді. Відповідне програмне забезпечення дозволяє відстежувати час надходження конкретної партії товарів на склад, її місцезнаходження в даний момент, своєчасно утилізувати той вантаж, чий термін придатності добігає кінця. Компанія ZAMMLER. допоможе підібрати підходящий варіант, враховуючи потреби вашої фірми.

Підбір персоналу

Кількість працівників визначається величиною сховища, але зазвичай серед них присутні: завідувач приміщенням, бухгалтер, комірник, вантажники і оператори навантажувачів, пакувальники або сортувальники, маркірувальники, служба охорони.

Контроль за діяльністю і управління запасами

Контролювати роботу логістичного відділу необхідно за кількома показниками:

Як часто подаються заявки, протягом якого часу вони обробляються і виконуються.

Який обсяг вантажу регулярно надходить на склад і чи весь він доходить до місця кінцевої реалізації.

На якому рівні тримається запас товарів.

Якщо всі операції здійснюються досить швидко, при цьому вантаж не залежується в приміщенні і доходить до замовника і споживача своєчасно і в належній якості, значить ефективність менеджменту можна вважати високою.

WMS системи управління сховищем

Вплив людського фактора на роботу приміщення для зберігання товарів величезний. Щоб мінімізувати його, можна використовувати Warehouse Management System. Ця система дозволяє здійснювати контроль віддалено, шляхом автоматичної ідентифікації. При цьому швидкість обробки і виконання заявок істотно скорочується, а ефективність діяльності підвищується.