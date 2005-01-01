Масляна: історія і традиції свята

Як і коли проводилися гуляння і що під час них було прийнято робити.

Щорічно православні християни відзначають Масляну, своєрідне свято живота, після якого почнеться Великий піст. Масляний тиждень триває сім днів до його початку і в 2021 році масляна випала на 8-14 березня.

Історія свята

Масляна отримала таку назву вже після хрещення Русі. За тиждень перед Великим постом не можна їсти м'ясо, але можна - молочні продукти (масляні). У той же час це свято включає в себе безліч язичницьких звичаїв, присвячених настанн. весни. Крім поїдання різних млинців, гулянь і веселощів, традиційними були узяття сніжного містечка, кулачні бої і спалювання опудала в останній день масляного тижня. Так наші предки проводжали зиму, зазивали весну і знищували все погане.

Масляна: розклад по днях

субота - зустріч (починалися дитячі катання з гірок, співали смішні частівки, свекор зі свекрухою відправляли невістку до батька і матері, а ввечері самі приходили до сватів),

середа - загравання (люди влаштовували на вулицях уявлення, головними учасниками яких були Петрушка і Масляничний Дід),

понеділок - ласунка (в цей день господині хвалилися різними млинцями і начинками),

понеділок - розгуляй (веселилися як могли, але важливо було залагодити всі конфлікти в цей день),

середа - тещині вечірки (зять мав покликати тещу в гості, сам спекти млинці і пригостити її),

середа - посиденьки зовиці (прийнято запрошувати родичів чоловіка, в тому числі і його незаміжніх сестер. А якщо зовиці були заміжніми, то запрошувалися заміжні родички і невістки),

неділя - прощений день (прийнято просити вибачення у всіх, кого могли образити, і не відмовляти в прощення іншим).

Що дарувати на Масляну в 2021 році

Як такої традиції дарувати подарунки немає. Але при поході в гості господині і господарю несуть презент. Зазвичай це практичні речі для кухні або будинку. Блендер, посуд, столові прилади: на Масляну - це хороші подарунки.