В Україні з'явиться центр протидії дезінформації

Він почне працювати найближчим часом.

Найближчим часом в Україні почне роботу центр протидії дезінформації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті форуму "Україна 30".

- Я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації. Найближчим часом він почне свою роботу. І в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі, - підкреслив президент.

Він також зазначив, що в Україні вже кілька років ведеться війна між інформацією та дезінформацією. При цьому "атакують" як ззовні країни, так і всередині неї.

В Україні на даний момент на розгляді Верховної Ради знаходяться два законопроекти - так званий "закон про дезінформацію", і закон "Про медіа". Вони викликали жорстку критику як в Україні, так і у західних партнерів. Зокрема, з приводу сумнівності положень цих законопроектів висловилися в Раді Європи, ОБСЄ та Європейському союзі журналістів.

В кінці листопада 2020 року стало відомо, що Європейська комісія готується запропонувати, щоб ЄС вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків.