Рік карантину: як змінився ринок нерухомості

Сьогодні покупці не готові інвестувати в будівництво на ранніх стадіях, вважаючи за краще купувати вже здані метри.

Небезпечні піраміди

Ринок нерухомості і без коронавіруса переживав не найкращі часи, але карантин ще більше погіршив ситуацію. Великі надії учасники ринку покладають на 2021-й, і їх можна зрозуміти - треба ж їм хоч на щось сподіватися!

Оптимізм забудовників і ріелторів підживлюється тим, що нерухомість залишається одним з основних об'єктів інвестування для українців. Особливого вибору у наших співгромадян немає: якщо хочеш вкласти вільні гроші - купуй квартиру. З іншого боку, велике питання, чи багато українців можуть похвалитися цими вільними грошима?

Певні корективи в реалії українського ринку нерухомості внесло і банкрутство двох великих девелоперів. Нагадаємо, що слідом за "Укрбуд", який збанкрутував в кінці 2019 го, в серпні 2020 го така ж доля спіткала спеціалізований банк "Аркада", який будував десятки нових будинків в Голосіївському і Дарницькому районах столиці. Постраждали близько 13 тисяч сімей, які вклали в майбутнє житло чималі суми. Крім того, великі проблеми замаячили на горизонті мешканців вже зданих будинків цього девелопера. А експерти констатували: на жаль, більшість українських забудовників перетворилися в піраміди, які при збігу несприятливих факторів можуть впасти, як це сталося з "Укрбуд" і "Аркада".

З огляду на вищесказане, не дивно, що сьогодні мешканці столиці не готові інвестувати в будівництво на ранніх стадіях, вважаючи за краще купувати вже здані метри.

Пікет біля КМДА

Розлючені вкладники вийшли до КМДА з вимогою повернути гроші.

Все залежить від покупця

Отже, якщо раніше забудовники досить легко приваблювали покупців на етапі "котловану" і потім будували будинки за рахунок майбутніх мешканців, то тепер девелоперам доведеться або вкладати власні гроші, або залучати великих приватних інвесторів, або брати кредити.

Зрозуміло, що кредити, взяті забудовниками під чималі відсотки, чреваті зростанням цін на ринку. І тут думки експертів розділилися. У той час як одні вперто прогнозують подорожчання до кінця року, інші парирують: а хто це все буде купувати?

У той же час не можна забувати про те, що ціни на ринку нерухомості тісно пов'язані з економікою країни в цілому, оскільки цінова політика забудовників безпосередньо залежить від інфляції і курсу долара.

Втім, попит на квартири економ-класу не слабшає, незважаючи на подорожчання, карантини, інфляцію і зниження платоспроможності. Ці квартири купують як для себе, так і для подальшої здачі в оренду, тому і дорожчає таке житло найстрімкіше.

Що стосується вторинного ринку, то йому в 2021-м прогнозують відносну стабільність. Незважаючи на те що проблеми на первинному ринку змусили багатьох потенційних покупців звернути увагу на вторинку, до сплеску цін це навряд чи призведе, адже пропозицій на ринку більш ніж достатньо. А покупці між новобудовами і вторинним житлом сьогодні розподілилися приблизно порівну - 50 на 50.

Крім того, гравці ринку відзначають тренд, який виник саме завдяки пандемії - підвищений інтерес до заміської нерухомості. Причому це стосується як багатоквартирних будинків (наприклад, проекти бізнес-класу з низькою поверховістю), так і класичних форматів заміського житла - таунхаусів і котеджів.

Але в кінцевому підсумку нинішня ситуація на ринку практично повністю залежить від споживчих настроїв. Продавці оптимістично впевнені, що гроші у покупців є, питання в тому, чи захочуть вони купувати зараз або вирішать почекати.

Що з цінами

Головна вимога покупців що на первинному, що на вторинному ринку - безпека. І хоча більшість найретельнішим чином вивчають документи, це не стає панацеєю. Створюється враження, що на ринку нерухомості справно працює один із законів Мерфі: якщо щось погане може статися, то воно неодмінно станеться. Тому головне правило покупки - нікому не довіряти і все перевіряти ще раз.

Друге основне питання - бюджет. Експерти Domik.ua кажуть, що сьогодні запити покупців на квартиру в новобудові стартують від 25 тис. Доларів і закінчуються на 70-80 тис. Доларах, а от бажаючих інвестувати в нерухомість 100-150 тисяч "зелених" вкрай мало. Середня вартість квадратного метра житла на первинному ринку столиці в січні 2021-го склала 765 доларів. Найдорожчим районом за традицією залишився Печерський, а найдоступніший - Деснянський.

Популярний ціновий діапазон на вторинному ринку перебуває в коридорі 50-60 тис. доларів. Тут покупці звертають увагу на близькість до метро, а також на можливість перепланування, щоб зі старого житла можна було зробити щось більш сучасне. При цьому бажаний метраж квартир пішов в сторону зменшення, що експерти дипломатично називають "оптимізацією". Найбільш затребуваними районами на вторинному ринку нерухомості є Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Оболонь. Ціни в будинках старої забудови стартують від 700 доларів за "квадрат".

Однокімнатну квартиру в центрі можна купити в середньому за 50 тис. доларів, двокімнатну - за 80 тис., трикімнатну - за 100 тис. доларів і вище.

У районах, що знаходяться поруч з центром, ціни на 15%, а то і 20% нижче. Наприклад, на Подолі можна придбати однушку за 40 тисяч.

Найбільш бюджетне житло цілком очікувано знаходиться на периферії столиці - на таких масивах, як Троєщина та Борщагівка, де віддаленість від центру посилюється відсутністю метро. Тут можна знайти однокімнатну квартиру за $ 27-28 тис., Двокімнатну - за $ 35-37 тис., Трикімнатну - за $ 45 тис.

Що стосується найближчих перспектив, то песимістично налаштовані експерти вважають, що низька активність покупців, зниження попиту, проблеми забудовників і відсутність іпотечних кредитів не дадуть цінам на житло вирости.

У той же час оптимісти ринку сподіваються на серйозний відкладений попит, що виник через пандемію, і вважають, що в нинішньому році нерухомість буде себе почувати досить впевнено як в Україні, так і в світі в цілому. А, значить, ціни все ж виростуть як мінімум на 10-15%.