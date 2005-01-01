Как купить поролон для мебели и не ошибиться?

Если человек заинтересован в данном вопросе, значит ему надоели провалины спального места кровати, диван стал не совсем комфортным, а старое кресло потеряло свое функциональное назначение. Современная мебельная индустрия использует в качестве наполнения конструкций пенополиуретан. Материал достаточно непростой поэтому, если нужно купить поролон для мебели, следует четко понимать его особенности, разновидности и возможности.

С каждым годом структура наполнителя модифицируется, изменяется и совершенствуется. Производители предлагают разнообразие ассортимента, в котором можно легко запутаться.

На что обращать внимание, перед тем, как купить поролон для мебели?

Популярность мебельного поролона пришла давно, и спрос постоянно увеличивается. Пенополиуретан обладает следующими преимуществами:

безвредный;

обладает шумоизоляцией;

устойчив к влаге, температурным перепадам, пыли;

эластичный, упругий.

В среднем, независимо от типа материала, срок службы будет составлять 7 лет. Поэтому потребность в замене наполнителя возникает для любого вида мебельных изделий.

Первое, что видит покупатель, при ознакомлении с моделью поролона, - это маркировка. Не зная, что обозначает маркировка, будет сложно подобрать нужный тип составляющей части сиденья, спального места.

Маркировка ППУ обозначает плотность и жесткость, в частности:

ST - стандартная модель на базе полиола, которая является фундаментом для других видов ППУ. Используется для декорирования интерьера, набивки конструкции мягкой мебели: спинка, подголовник, сиденье. EL - материал с повышенной жесткостью, способный выдержать большие нагрузки. Подходит для изготовления матрасов и сидений мебельных изделий для повседневного пользования. HS - мягкий поролон, самый пластичный. Хорошо зарекомендовал себя в качестве наполнителя спинок, ортопедических матрасов, подушек. HR - высокоэластичный материал, обладающий эффектом “пружины”, отлично сохраняет форму, имеет высокую степень несущей способности.

Бюджетным вариантом наполнения может стать поролон вторичного вспенивания. Его изготавливают из переработанных отходов, поэтому он имеет более плотную структуру и высокие изоляционные показатели.

Какой купить поролон для мебели конкретной комплектации?

Выбирая наполнитель для дивана, кровати, кресла, следует понимать, что для каждого вида изделия требуется конкретный материал. Правильно подобранная марка ППУ позволит обеспечить комфортные условия, надлежащую эксплуатацию, долговечный срок службы. Итак, больше конкретики:

диван-софа - лучше выбирать недорогой вариант ППУ EL 2540. Плотность должна составлять не менее 25 кг/м3. Толщина листа может быть 4 см, если это будет пружинный диван, или же 10 см - для беспружинных конструкций;

угловой диван - лучше всего укомплектовать поролоном ST3542, который будет создавать мягкое основание;

кровать - модель EL 2842 станет отличным выбором жесткой и долговечной пены.

Чтобы купить поролон для мебели, нужно брать во внимание не только технические особенности, но и личные предпочтения. Визуально отличить товарные позиции достаточно сложно, ведь внешне материалы имеют одинаковый вид. Одна марка будет придавать основанию безупречную жесткость, а другая - создавать мягкое покрытие. Каждый человек ищет индивидуальный комфорт и уют.

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