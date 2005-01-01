Стартувала реєстрація на ЗНО-2021

Завантажити свої запрошення-перепустки учасники зможуть до 30 квітня.

В Україні 1 лютого стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року. Зробити це можна до 5 березня. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Графік основної сесії:

21 травня - хімія

24 травня - іспанська, німецька, французька мови

25 травня - англійська мова

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)

1 червня - українська мова, українська мова та література

4 червня - історія України, 7 червня - фізика

10 червня - біологія

15 червня - географія

Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня. Участь в основній сесії ЗНО - безкоштовне. Кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п'яти навчальних предметів.

Президент України Володимир Зеленський заснував стипендії для кращих учасників ЗНО. Вони будуть отримувати щомісяця стипендію в розмірі 10 тисяч гривень. Буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів з кожного регіону України за умови, що вони вчаться в українському вузі.