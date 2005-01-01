|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Стартувала реєстрація на ЗНО-2021
Завантажити свої запрошення-перепустки учасники зможуть до 30 квітня.
В Україні 1 лютого стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року. Зробити це можна до 5 березня. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
Графік основної сесії:
21 травня - хімія
24 травня - іспанська, німецька, французька мови
25 травня - англійська мова
28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)
1 червня - українська мова, українська мова та література
4 червня - історія України, 7 червня - фізика
10 червня - біологія
15 червня - географія
Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня. Участь в основній сесії ЗНО - безкоштовне. Кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п'яти навчальних предметів.
Президент України Володимир Зеленський заснував стипендії для кращих учасників ЗНО. Вони будуть отримувати щомісяця стипендію в розмірі 10 тисяч гривень. Буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів з кожного регіону України за умови, що вони вчаться в українському вузі.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com