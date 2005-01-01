Сверлильные станки - особенности и классификация

Сверлильный станок представляет собой достаточно сложную конструкцию, по принципу работы напоминающую ручную дрель. Сложный механизм предназначен для формирования в деталях из различных материалов отверстий. Данные станки подразделяются на категории в зависимости от обрабатываемого материала (металлы, дерево, пластмасса и др.). В состав механизма стандартного сверлильного станка входят:

Электродвигатель;

Панель управления;

Коробка скоростей;

Стол;

Защитное (предохранительное) оргстекло;

Электрический шкаф;

Шпиндель;

Рычаги переключения скоростей и управления;

Основание;

Стойка.

Основанием сверлильного станка является массивная и довольно прочная чугунная либо стальная плита, которая выполняет в механизме сразу две функции: является опорой всего станка и при этом поддерживает вертикальную стойку. Стойка напоминает своим видом колонну и изготавливается из стали. На ней размещаются сверлильная головка, шпиндель, ременная передача и электрический двигатель, за счёт которого и работает станок.

Классификация

Сверлильные станки делятся на несколько категорий по разным признакам. По обрабатываемому материалу они распределяются на:

Металлообрабатывающие. Данные станки просверливают отверстия в деталях, произведённых из различных металлов (в первую очередь - из стали, чугуна, никеля, железа). Специфика металлообработки привела к тому, что у сверлильных станков по металлу имеются свёрла с разной длиной, площадью сечения и шириной, предназначенные для работы с металлами разной прочности и разных физических характеристик.

Деревообрабатывающие. Эти станки не имеют таких прочных и разнопрофильных свёрл, как металлообрабатывающие, но тоже разделяются в зависимости от породы обрабатываемой древесины. Сверлильные станки широко применяются для нужд мебельной промышленности, создавая отверстия для установки креплений и сборки мебели.

Сверлильные станки для иных материалов. К ним относятся как станки, формирующие отверстия в пластмассовых деталях, так и те, что используются для сверления композиционных материалов.

По реализации сверлильные станки делятся на четыре типа:

Радиально-сверлильные;

Многошпиндельные;

Горизонтально-сверлильные;

Вертикально-сверлильные.

По предназначению сверлильные станки распределяются на три вида:

Универсальные;

Специальные;

Предназначенные для глубоких отверстий.

Между собой сверлильные станки различаются в основном по материалу изготовления, точности сверления, массе, площади стойки. Разнообразие моделей и категорий этого вида промышленных станков обусловлено широким спектром обрабатываемых материалов.

Источник: лучшие по качеству сверлильные станки https://dneprstan.com.ua/sverlilniy-stanok/