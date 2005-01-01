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Сверлильные станки - особенности и классификация
Сверлильный станок представляет собой достаточно сложную конструкцию, по принципу работы напоминающую ручную дрель. Сложный механизм предназначен для формирования в деталях из различных материалов отверстий. Данные станки подразделяются на категории в зависимости от обрабатываемого материала (металлы, дерево, пластмасса и др.). В состав механизма стандартного сверлильного станка входят:
Основанием сверлильного станка является массивная и довольно прочная чугунная либо стальная плита, которая выполняет в механизме сразу две функции: является опорой всего станка и при этом поддерживает вертикальную стойку. Стойка напоминает своим видом колонну и изготавливается из стали. На ней размещаются сверлильная головка, шпиндель, ременная передача и электрический двигатель, за счёт которого и работает станок.
Классификация
Сверлильные станки делятся на несколько категорий по разным признакам. По обрабатываемому материалу они распределяются на:
По реализации сверлильные станки делятся на четыре типа:
По предназначению сверлильные станки распределяются на три вида:
Между собой сверлильные станки различаются в основном по материалу изготовления, точности сверления, массе, площади стойки. Разнообразие моделей и категорий этого вида промышленных станков обусловлено широким спектром обрабатываемых материалов.
Источник: лучшие по качеству сверлильные станки https://dneprstan.com.ua/sverlilniy-stanok/
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