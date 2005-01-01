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Ювелірні прикраси - найкраща інвестиція
Ви часто замислюєтеся: як накопичити капітал? Але депозитні системи банків не вселяють вам довіри? Але ж покупка золота є прекрасною інвестицією, що дозволяє накопичити пристойний статок! Адже золото практично не підтверджено інфляції. І саме золото, і відповідно, золоті прикраси залишаються найстійкішою валютою.
Золоті прикраси - розтрати чи потрібні накопичення?
Накопичувати золото можна різними способами. Наприклад, купуючи банківське золото, вам видають офіційний документ про дане придбання і пропонують зберігати його в спеціальній банківському сейфі. Це дозволяє відчути себе володарем великого матеріального статку. При гарантовано надійному банку, звичайно. Але все-таки, найбільшу перевагу при покупці золота віддають саме придбанню золотих ювелірних прикрас.
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В даному випадку покупка буде задовольняти відразу кілька важливих життєвих потреб:
Які ювелірні прикраси краще придбати?
Для довгострокових інвестицій необхідно вибирати певні ювелірні вироби. Зверніть увагу на наші рекомендації, щоб вдало інвестувати в подальшому:
1. Переважно купувати золото не нижче 585 проби. Дана проба говорить про те, що у виробі 58,5% чистого золота.
2. Ювелірні прикраси варто купувати безпосередньо у заводу виробника або його дистриб'юторів, щоб ви були впевнені в справжності виробів.
3. Зверніть увагу на золоті каблучки https://zolotoy-standart.com.ua/ua/catalog/koltsa/ , сережки зі вставками дорогоцінних каменів, адже це суттєво підвищить їх вартість. Але для цього дорогоцінний камінь повинен бути вагою від 1 карата.
4. Для довгострокових інвестицій варто розглянути і чоловічі годинники відомих брендів, які завжди цінувалися в світі аксесуарів.
5. При покупці золотих прикрас перевіряйте наявність відповідних сертифікатів та ліцензій.
При купівлі золотих виробів - ви точно не понесете збитків. Адже золото завжди в ціні. І ви в будь-який момент можете скористатися послугою обміну на більш сучасну ювелірну прикрасу. Крім того, вибираючи стильні аксесуари в золоті 585 проби, ви накопичуєте кількісний запас якісного дорогоцінного металу. А за всіх за часів, якісне золото можна було обміняти на будь-який вид товару або послугу. Тому даний внесок буде безпрограшним.
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