Вакцинуватися чи ні? У ПЦУ розповіли, як церква ставиться до щеплень від коронавіруса

Процедура повинна бути добровільною і усвідомленою, вважають священнослужителі.

Вакцинація від коронавіруса, яка почалася в Україні, не суперечить Божим заповідям. Про це прес-служба ПЦУ написала 24 лютого на своїй сторінці в Фейсбук.

- Вакцинуватися чи ні? Це питання турбує багатьох. Під час, коли коронавірусна хвороба змінила життя людей, ставлення до матеріальних благ і інститутів, а також показала всю крихкість земного буття, цілком зрозуміло суспільний запит і на позицію Церкви в цьому питанні, - усвідомлюють потреби прихожан в ПЦУ.

Процедура повинна бути добровільною і усвідомленої

У ПЦУ відзначили, що свою позицію щодо щеплень Церква озвучила ще до початку пандемії COVID-19, чітко зазначивши, що "у Православної церкви України немає ніяких заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ні Божими заповідям, ні основам християнської віри ".

У той же час, ПЦУ не стане нікого примушувати до вакцинації.

- Процедура вакцинації повинна бути добровільною і усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене і відповідальне рішення, яке буде спиратися на професійні висновки і рекомендації лікарів, медиків, фахівців, буде враховувати стан здоров'я та інші важливі чинники, - йдеться в повідомленні.

Турбота не лише про себе, а й про ближнього

Ця позиція, підкреслюють в ПЦУ, відповідає загальному вченню Церкви про лікування - закликаючи віруючих піклуватися про здоров'я, Церква спонукає всіх прислухатися до лікарів, використовувати хороші засоби лікування, однак не може визначати, яке саме це повинно бути лікування в конкретному випадку або якими саме засобами.

- Тому цілком очевидно, що Церква як інститут, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність за сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення. Адже це - зона відповідальності системи охорони здоров'я і держави, - визнають святі отці.

Тому, свідомо ставлячись до збереження власного здоров'я та здоров'я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий і має велику цінність, кожен повинен підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі "за" і "проти", вважають в Церкві. У той же час слід пам'ятати, що питання вакцинації не є виключно особистим - воно безпосередньо стосується здоров'я всього народу і життя наших ближніх.

Що було раніше

Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Напередодні в країну прибула партія вакцини AstraZeneca, яку Міністерство охорони здоров'я закупило у індійського заводу Serum Institute. На засіданні Кабміну 24 лютого Максим Степанов підкреслив, що слідом за Черкасами (де вакцинована не один лікар, а вже 10 осіб на момент написання новини) 24 лютого щеплення починають робити у всіх 7-ми регіонах України, де це було заплановано.

Першим в Україні був щеплений лікар-реаніматолог в Черкаській області Горенко Євген. Другою щеплення отримала старша медсестра реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Нонна Хачатрян.