Небезпечні бактерії накинулися на клітини людини під час космічного польоту

Бактеріальна інфекція в космічному польоті може обернутися бідою.

Біологи вперше заразили клітини людини бактеріями під час космічного польоту і подивилися, що з цього вийде. Результати вийшли тривожними.

Космічний політ - важке випробування для здоров'я. Виною тому невагомість, підвищений радіаційний фон і інші причини.

Але це не все. Фактори, що ослабляють людський організм, можуть ще й посилювати хвороботворні мікроби, роблячи їх більш небезпечними. Такі результати вчені отримали кілька років тому, запускаючи в космос бактерії Salmonella enterica. Бактеріями, які повернулися з орбітального вояжу, надалі заражали людські клітини в земних лабораторіях. Ці досліди показали, що завдяки космічній подорожі сальмонела стала більш вирулентною (заразною).

Автори нового експерименту STL-IMMUNE пішли далі. Вони відправили на орбіту не тільки бактерії, але і культуру клітин людського кишечника, і в космосі ж здійснили процес зараження. Для порівняння в той же політ вирушили людські клітини, які не заражені сальмонелою. Ще одна пара зразків (інфіковані і не інфіковані S. enterica клітини людини) залишилася в лабораторії на Землі.

Цей що не має аналогів експеримент проводився під час польоту шаттла "Діскавері" до МКС в 2010 році. Експертам знадобилося більше десяти років, щоб ретельно проаналізувати отримані результати.

Біологів цікавила робота людських клітин, атакованих сальмонелою. Вони відстежували процес "читання" генів (транскрипції) і синтезу білків на основі отриманої інформації (трансляції).

Виявилося, що зараження сальмонелою на Землі впливає на роботу 35 людських генів, а в космосі - вже 62 (включаючи попередні 35). В цілому дослідження підтвердило, що в космічному польоті людські клітини стають більш вразливими перед інфекцією.

За даними ВООЗ, сальмонельоз входить в четвірку найпоширеніших захворювань, що викликають діарею. Він не дуже небезпечний для дорослої здорової людини. Але зіткнутися з ним в сотнях кілометрів над Землею, далеко від будь-якої можливої допомоги, та ще й будучи ослабленим космічним польотом - невесела перспектива. Щоб її уникнути, потрібні ретельно продумані заходи профілактики, попереджають фахівці.

Наукова стаття з результатами дослідження опублікована в журналі npj Microgravity.