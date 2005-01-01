ЮНІСЕФ: Через пандемії 168 мільйонів школярів по всьому світу вже майже рік сидять вдома

Це значно впливає на якість навчання.

За рік пандемії майже 214 мільйонів підлітків і дітей по всьому світу втратили понад три чверті можливостей очного навчання. З них 168 мільйонів школярів не ходили в школу вже майже рік. Про це свідчать дані останнього дослідження, опублікованого в середу, 3 березня, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Так, в 14 країнах світу школи в основному залишалися закритими в період з березня 2020 по лютий 2021. Дві третини цих країн розташовані в Латинській Америці і регіоні Карибського басейну. Там кількість школярів, які постраждали через перерване навчання, досягло майже 98 мільйонів. З цих 14 країн найдовше школи залишалися закритими в Панамі, а також Сальвадорі, Бангладеші та Болівії.

- З кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше. Ми не можемо дозволити собі ні ще одного року обмежень, ні повної відсутності очного навчання для цих учнів. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити роботу шкіл або надати цьому питанню особливого значення в планах щодо відновлення навчального процесу, - заявила Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Вона додала, що закриття шкіл може спричинити за собою тяжкі наслідки для навчання і здоров'я підлітків і дітей. Фор акцентувала увагу на зростанні ризику того, що найбільш слабкі діти і ті, у кого немає доступу до дистанційного навчання, вже ніколи не зможуть повернутися в класи, причому деяких дітей навіть примушують до дитячих шлюбів або до дитячої праці.

В Україні також час від часу закриваються школи і школярі знаходиться на онлайн-навчанні. Найдовше навчальні установи не працювали під час весняного (березень-квітень 2020 го) і зимового (січень 2021-го) локдаунів. Також час від часу закривають двері шкіл в тих регіонів, що переходять в "червону" зону або там, де зафіксовано спалах захворювання коронавірусом.

При цьому якщо в містах учні та вчителі забезпечені гаджетами для навчання, то в сільських школах багато хто до цих пір не мають можливості навчатися через відсутність необхідних інструментів.