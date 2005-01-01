Вперше в історії в Україні випустять ню-марки

Вперше в Україні випустять поштові марки з оголеними жіночими тілами. Їх можна буде придбати з 5 березня. Першими марками в жанрі ню із серії "Її величність - жінка" стануть роботи Тараса Шевченка "Одаліска" з фондів Національного музею Тараса Шевченка та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна "Енергія II" з фондів Національного художнього музею України. Тираж кожної марки - 130 тисяч примірників. Про це повідомила прес-служба "Укрпошти".

- Нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним з найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, але і додасть художньої естетики поштовим відправленням. Адже жіноча краса, пронесена крізь століття і зображена видатними художниками, здатна зачарувати і надихнути на написання декількох щирих рядків від руки. Родзинкою цього весняного поштового випуску стане незвичайна колаборація національного поштового оператора і відомого українського бренду OLIZ, який випустить нову колекцію жіночих шовкових хусток, натхненну роботами Кобзаря і красою поштових марок. Частина коштів від продажу цієї колекції буде спрямована на розвиток Національного музею Тараса Шевченка, - сказано в публікації.

Урочиста церемонія спецпогашення поштових мініатюр відбудеться 5 березня о 10:00 в Національному музеї Тараса Шевченка.

До марок також випустять конверти "Перший день" і картки для картаксімумів. На одному з них буде представлена ще одна робота Тараса Григоровича - "Вірсавія", написана в 1860 році, а на іншому - ілюстрація до збірки "Опале листя" Івана Франка авторства Андрія Чебикіна. Вартість марочного листа 81 гривня, конверта - 4 гривні, картки - 4 гривні. Вартість конвертів з спецпогашенням становить 18 гривень 80 копійок.

У минулому році українська поштова марка "Олександр Вертінскій.1889-1957" увійшла в трійку кращих в конкурсі Yehudi Menuhin Trophy 2020.