Леонід Кравчук розповів про спосіб захистити майбутнє і незалежність України

За словами першого президента країни, в цьому допоможе членство в НАТО.

Україна не має іншого варіанту захистити своє майбутнє і незалежність, як стати членом НАТО. Таку думку глава української делегації в Тристоронній контактній групі Донбасом Леонід Кравчук висловив в ефірі ток-шоу Право на владу 4 березня.

На думку політика, думка Росії в даному питанні значення не має.

- Нещодавно чув інтерв'ю генсека НАТО: крім усього іншого, він сказав, що голосувати, бути Україні в НАТО чи ні, будуть 29 членів НАТО і ніякого значення, дослівно, ніякого значення думка Росії тут не має ... Ми говоримо про все зараз : про гривню, про її курс ... А питання одне найважливіше - Україна повинна бути в НАТО, - підкреслив Кравчук.

Він додав, що країні необхідно виконувати всі пакети альянсу, щоб в найближчому майбутньому увійти в цей союз.

- Працювати, виконувати те, що передбачено, виконувати план НАТО. Виконувати пакети, які передбачені для України. Робити все, щоб найближчим часом ... До речі, той же генсек сказав, що, можливо, ми розглянемо це питання в зв'язку з 30-річчям незалежності України. Це слова генсека. Україна повинна бути в НАТО, - підкреслив перший український президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський запросив генсека НАТО на 30-річчя незалежності України і попросив посилити присутність Альянсу в Чорному морі.