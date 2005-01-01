Рада продовжила термін встановлення лічильників газу для населення до 2023

Це стосується громадян, які проживають в квартирах і приватних будинках і використовують газ тільки для приготування їжі.

Рада продовжила кінцеві терміни установки лічильників природного газу для населення до 1 січня 2023 року. Відповідний законопроект №4248-1 прийнятий у другому читанні. "За" проголосували 244 парламентарія.

У документі зазначається, що відстрочка термінів установки лічильників стосується громадян, які проживають в квартирах і приватних будинках і використовують газ тільки для приготування їжі. Законопроект також передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу. Установку лічильників газу контролюватиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

У Міністерстві розвитку громад і територій напрацьовують зміни до законодавства, які дозволять отримати з державного бюджету кошти для фінансування робіт по установці лічильників. У червні 2020 року в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України обговорювали питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.