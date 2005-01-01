В Україні розширили допомогу безробітним на період карантинів і інших НС

Розмір і терміни виплат буде встановлювати Кабмін.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, яким розширив допомогу по частковому безробіттю на період карантинів і випадків надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється на сайті глави держави.

- Відповідно до закону, який підписав глава держави, допомога по частковому безробіттю може надаватися не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України, - пояснили у відомстві.

Даний документ надає Кабінету міністрів повноваження визначати порядок надання допомоги, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

До цього законодавство передбачало надання допомоги тільки по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією коронавіруса.

Законопроект про розширення допомоги безробітним на період інших карантинів і на випадок надзвичайних ситуацій Верховна Рада схвалила в другому читанні 4 лютого. "За" проголосував 331 народний депутат.