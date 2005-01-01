У порт Одеси прибули кораблі НАТО

В акваторії Чорного моря заплановані спільні навчання з Військово-морськими силами України.

В акваторію Одеського морського порту 10 березня увійшли чотири кораблі Постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2. Вони пришвартувалися у одного з причалів морського вокзалу. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

- До складу корабельної групи входять флагман - корабель забезпечення "S. MEHMET PASA" ВМС Туреччини, а також протимінні кораблі "AYVALIK" ВМС Туреччини, "TAJO" Королівських ВМС Іспанії, "LUPU DINESCU" МС Румунії, - йдеться в повідомленні.

Під час візиту планується проведення протокольної зустрічі представників групи з командуванням українського флоту, а також спільні з Військово-морськими силами України тренування в акваторії Чорного моря.

Відзначається, що відвідування іноземних військових кораблів громадянами в зв'язку з протиепідемічними заходами не передбачено.

У лютому 2021 року в Чорне море заходили есмінці військово-морських сил США USS Porter і USS Donald Cook. Вони протягом 17 днів проводили спільні операції з союзниками і партнерами по НАТО: Україна, Румунією, Грузією та Туреччиною.

Також в лютому понад 700 військовослужбовців з шести країн НАТО взяли участь в багатонаціональних навчаннях "Посейдон 21" на узбережжі Чорного моря. Для навчань залучили 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівку з піротехнічним обладнанням і підводний робот, які використовували на морі, на суші і в повітрі. Навчання проводилися під командуванням Румунії.