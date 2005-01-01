Реле напруги для електроапаратури EVOCOM.ЮА

Якщо стоїть питання про те, як вибрати реле напруги, то, напевно є проблема із перепадами напруги. Неважливо, в який бік перепад напруги, вгору або вниз, оскільки це однаково небезпечно для нормальної роботи електроприладів.

Сьогодні, коли в кожній квартирі та будинку встановлені дорогі електроприлади, такі як телевізор, холодильник і кондиціонер, до якості електропостачання потрібно пред'являти особливі вимоги. Особливо це стосується захисту електроапаратури від стрибків напруги в електромережі.

Першим захисником в цьому, як раз і є реле напруги, яке дозволить відключити електроприлади в разі непередбаченого стрибка напруги.

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Що таке реле напруги і навіщо воно потрібне

Реле напруги - це електронний пристрій, який дозволяє здійснювати контроль над вхідною напругою в електромережі. Підключені до реле електроприлади знаходяться під надійним захистом, адже в разі, коли вхідна напруга буде вище або нижче заданих меж, пристрій захисту автоматично вимкне живлення електроприладів. Простими словами, реле напруга дозволяє здійснювати контроль над вхідною напругою в електромережі.

Основні критерії вибору реле напруги

Головними параметрами реле напруги, є швидкість спрацьовування, потужність і поріг програмування.

Багато хто не знає, що таке реле напруги, дуже часто його плутають зі стабілізатором. Однак, спільного між цими двома пристроями не так вже й багато. Плутанина виникає через те, що, як і у випадку зі стабілізатором напруги, реле дозволяє автоматично контролювати параметри струму, але не регулювати його (підвищувати або знижувати, як це вміє робити стабілізатор напруги).

Основною функцією реле напруги є контроль.

Ви можете запрограмувати реле напруги на верхній і нижній діапазон спрацьовування. Наприклад, реле буде вимикатися, в тому випадку, якщо напруга в електромережі впаде до 160 Вольт або ж навпаки, підніметься до 240 Вольт;

Можете самостійно регулювати показання індикатора напруги, якщо воно некоректно відображається на дисплеї реле;

Виставляти затримку реле напруги (час, через який реле почне контроль напруги, щоб включитися заново).

Як було сказано вище, головним параметром реле напруги є швидкість спрацьовування. Чим нижче буде швидкість відключення, тим швидше спрацює реле напруги. Для сучасних пристроїв захисту, даний параметр коливається в районі 0,02-0,05 секунд.

Що потрібно знати про потужність реле контролю напруги

Також, при виборі захисного реле потрібно враховувати потужність приладів, які підключаються і фазність. Бувають трифазні і однофазні реле напруги. Саме однофазні реле найчастіше вибираються для установки в будинках і квартирах. При цьому реле напруги може встановлюватися на спеціальну DIN рейку, коли через нього буде підключений увесь будинок або до звичайної розетки, якщо потрібно захистити тільки окремі електроприлади.

Не менш важливим параметром при виборі захисного реле є потужність. Якщо неправильно підібрати потужність реле напруги на будинок, то в разі перевищення допустимого навантаження, реле буде вимикатися. У свою чергу, реле набагато більшої потужності, ніж потрібно, вимикатися не буде, проте його вартість обійдеться на порядок вище.

Тому при виборі реле напруги по потужності слід враховувати номінал встановлених автоматичних вимикачів в будинку і споживане навантаження. Якщо встановлені автомати на 25А, то реле напруги повинно бути на 32-40А, щоб захистити весь будинок. Іноді потрібно вибрати реле і на 50-63А, тут все залежить від того, яке навантаження до нього буде підключено.

Отже, щоб правильно вибрати реле напруги, потрібно врахувати:

фазність;

потужність;

швидкість спрацьовування.

Розібравшись з вибором захисного пристрою, слід додати, що його установка на весь будинок або квартиру, є як плюсом, так і мінусом. До переваг відноситься те, що в такому випадку будуть захищені абсолютно всі споживачі електрики в будинку. Що ж стосується недоліків, то при сильному перепаді напруги буде знеструмлено весь будинок, що зовсім незручно.