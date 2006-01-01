Популярні спеціальності у вузах сусідніх країн: дизайнери, психологи, економісти

Ким хочуть бути молоді білоруси, чехи і поляки?

В Україні не за горами закінчення реєстрації на ЗНО, а разом з ним для абітурієнтів цього року як ніколи гостро постане тема - ким бути в майбутньому і на які спеціальності подавати документи до університетів. У минулому році топ найпопулярніших напрямків, за якими подали найбільше заяв на бюджет і контракт, нікого не здивував - молоді українці йшли на право, менеджмент і філологію, комп'ютерні науки та середню освіту. І хоч фахівці в сфері кадрів який рік запевняють, що ці напрямки для більшості виявляться безперспективними, але традиція хотіти стати юристами і журналістами процвітає. А як в інших країнах? Ким мріють бути абітурієнти в Білорусі, Польщі або Чехії і які напрямки для навчання у вищих навчальних закладах вибирають.

Білорусь: очно рвуться в дизайнери, заочно - в екологію

Вступна кампанія в Білорусі в минулому році була схожа на нашу - дистанційна і пізня через карантин. Як розповідали в білоруському міністерстві освіти, в 2020 році найвищий конкурс по країні виявився на спеціальність "Дизайн" в Білоруський державний університет: на одне місце претендували 12 абітурієнтів. На другому місці - "Інформаційні системи і технології (в ігровій індустрії)" в Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки: 7 - на одне місце. На "Економіку і управління підприємством" хотіли потрапити 5 осіб на місце. Такий аншлаг зафіксували в Білоруському державному технологічному університеті.

Також в Білорусі популярні лінгвістичні напрямки, право, стоматологія та міжнародні відносини.

Головним вузом країни, в якому всі хочуть вчитися, вважається Білоруський державний університет. Там після вступної кампанії 2020 року підрахували, що найвищий конкурс був на напрямі дизайн комунікативний, дизайн предметно-просторового середовища і правознавство. Якщо говорити про заочне навчання, то особливо користувалася популярністю медична екологія, право, соціальна робота, менеджмент, фінанси і кредит, документознавство.

У Білоруському національному технічному університеті лідерами крім технічних, були й економічні спеціальності.

Цікаво, що в минулому році білоруські вузи розширили коло професій, яким можуть навчити. Так, з'явилися "Виробництво виробів на основі тривимірних технологій", "Економіка і організація виробництва", "Промислова водопідготовка і водоочищення", "Лісова інженерія та логістична інфраструктура лісового комплексу", "Економіка електронного бізнесу", "Управління інформаційними ресурсами", "Промислове рибництво "та інші.

Польща: шана лікарям і програмістам

У польських вузах який рік править балом інформатика - на відділення, пов'язані з ІТ, молоді поляки подають найбільше документів. Під час вступної кампанії 2019-2020 року, за даними польського міністерства освіти, в цю сферу прагнули потрапити майже 33 тисячі польських абітурієнтів. На другому місці за популярністю - психологія. Її бажали вивчати трохи менше 26 тисяч осіб. На третьому місці - менеджмент, на який подавали 23 тисячі заяв. Цікаво, що медицина і менеджмент в деякі роки міняються місцями, але завжди залишаються в трійці лідерів.

Також в Польщі дуже популярні відділення права, економіки, англійської філології, фінансів та бухгалтерського обліку, будівництва, логістики, управління виробництвом.

Найскладніше в Польщі вступити на сходознавство: на одне місце, щоб стати фахівцем в японознавства, доводилося боротися 26 абітурієнтам, на китаєзнавство - 19,5. Рвуться поляки і на відділення математики, наприклад, на математику і аналіз даних було 22 претендента на місце. Але і за творчі спеціальності ще та боротьба! На дизайн на одне місце було 16 кандидатів, виробництво кіно та телефільмів - 15,3, іміджевий маркетинг - 15. Також серед самих важкодоступних в Польщі медицина і стоматологія.

Відзначимо, що найбільше заяв збирають не гуманітарні, а технологічні вузи Варшави, Гданська і Познані. Однак найкращим вузом в 2020 році був визнаний Ягеллонський університет, на другому місці - Варшавський університет, на третьому - Варшавський технологічний університет. Серед приватних вузів кращим польські експерти визнали Університет Козьмінського в Варшаві.

Чехія: в пріоритеті - економіка

За даними міністерства освіти, молоді та спорту Чехії, в 2019 році 40% чеських та іноземних абітурієнтів подавали документи на відділення економіки, 32% - на гуманітарні науки, 29% - на іноземні мови, 22% - на машинобудування та ІТ, 16% - на відділення права.

Варто відзначити, що економіка серед улюблених напрямків чехів не просто так - її вивчають практично у всіх вузах, за цим напрямком розроблені сотні програм. Економіка в топі з 2003 року.

Якщо говорити про гуманітарних науках, то серед них найпопулярніші - міжнародні відносини. Слідом ідуть маркетинг і зв'язку з громадськістю, журналістика, політологія і соціологія. Цікаво, що в Чехії на гуманітарні напрямки вступити простіше, ніж на економічні або ІТ - не потрібно здавати класичні іспити, тільки тести.

Серед мов, які хочуть вчити в чеських університетах, найпопулярніша англійська. За нею традиційний набір - французька, німецька, іспанська, а також російська.

Технічні спеціальності в Чехії почали набирати популярність тільки недавно, зате найважче тим, хто хоче бути юристом - іспити на цю спеціальність дуже складні, проте вважається, що юрист-випускник після чеського вузу має великі перспективи і може знайти роботу з хорошою зарплатою. Цікаво, що юридичні факультети є всього в чотирьох університетах Чехії, самий елітний – Карлововий університет в Празі.

До слова, Карловий університет який рік вважається кращим і найпрестижнішим вузом країни. Цікавий факт, в університеті готують єгиптологів, і вважається, що це одні з кращих фахівців у своїй галузі в світі. На другому місці Університет Масарика в Брно, тут вчать по 1400 спеціальностях. Також в пошані Чеський технічний університет, Вища школа економіки в Празі, Хіміко-технологічний університет в Празі, Університет Палацького в Оломоуці, Чеський аграрний університет в Празі.